Chris Martin, de Coldplay, se pronuncia así de firme tras la infidelidad captada por la 'kiss cam': "Si la vida te da limones..."

Ha sido una de las imágenes del verano: ha pasado a ser meme, camiseta, disfraz e incluso hay quien le ha echado imaginación y ha tratado de imitarlo. La infidelidad captada por la kiss cam del concierto de Coldplay en Boston (EEUU) entre Andy Byron, CEO de la empresa de software Astronomer y Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos de la misma empresa se volvió viral en cuestión de horas.

Al ser enfocados por la kiss cam abrazados y acaramelados, ambos trataron de esconderse inmediatamente, ya que los dos estaban casados con otras personas. "Oh, mirad a estos dos. ¿Qué? O bien están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos", exclamó Chris Martin, al ver su reacción. "Mierda, espero que no hayamos hecho nada malo", bromeó el cantante tras ver la situación.

Más allá de las bromas, la pillada tuvo consecuencias para ambos ya que tanto el CEO de Astronomer, Andy Byron, como su colega, Kristin Cabot, renunciaron a sus puestos de trabajo e incluso la mujer de Byron se cambió el apellido en sus redes sociales.

Casi un mes después del incidente, Martin ha vuelto a sacar a relucir el asunto en su concierto en Kingston upon Hull (Reino Unido): "Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle".

El artista, que puso punto y final recientemente a su relación con Dakota Johnson, ha querido tomarse con humor lo ocurrido y se ha mantenido firme en seguir utilizando la cámara.

"Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes", ha señalado sobre la fama que ha alcanzado este momento en redes sociales. "Si alguien no quiere salir que se agache, vamos a hacer la maldita cámara", zanjó