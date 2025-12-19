PSOE y Sumar se reúnen durante dos horas en el Congreso por los casos de corrupción y acoso sexual en las filas socialistas

Tal y como estaba previsto, dirigentes del PSOE y Sumar han mantenido este viernes un encuentro en el Congreso para, durante casi dos horas, abordar los supuestos casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual contra cargos socialistas, que no han parado de conocerse durante los últimos días.

Aunque se desconoce si se ha alcanzado algún acuerdo en concreto o no, fuentes del PSOE han valorado "positivamente" un encuentro al que, por su parte, han acudido la secretaria de Organización y Acción Electoral, Rebeca Torró, y el secretario adjunto a Organización y Acción Electoral, Borja Cabezón.

Torró, al igual que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana, ha expresado que todas las formaciones reunidas "comparten más puntos en común que discrepancias". "Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente, y en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país".

Una vez más, la secretaria de Organización socialista ha reiterado las medidas adoptadas por el PSOE contra los casos de corrupción y acoso. "La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo", ha dicho Torró al finalizar el encuentro.

La reunión se ha producido después de Sumar y los partidos bajo ese paraguas en el Congreso exigieran al PSOE un encuentro urgente para recibir explicaciones sobre los casos de corrupción y las continuas denuncias por acoso sexual contra algunos de sus dirigentes.

En los últimos días, aunque los socios del PSOE en el Ejecutivo han insistido en que no se plantean abandonar el Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido una reestructuración del mismo, algo que Sánchez ha rechazado.