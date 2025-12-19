Mercadona confirma que sus trabajadores tendrán una semana más de vacaciones y una paga extra

El comité de dirección de Mercadona ha dado luz verde a una ampliación del descanso anual de su plantilla, que sumará una semana más de vacaciones y elevará el total de 30 a 37 días al año. Esta mejora beneficiará a los cerca de 110.000 empleados de la compañía y se complementará con el abono de una gratificación equivalente a una mensualidad.

La extensión del período vacacional comenzará a aplicarse a partir de 2026 en España y Portugal y quedará incorporada de forma estable en los ejercicios siguientes. Según ha señalado la empresa en un comunicado, la medida supone “un avance muy relevante en la jornada anual” y responde al objetivo de que todas las personas que forman parte de Mercadona se sientan plenamente comprometidas y satisfechas con su trabajo.

Desde la cadena de supermercados explican que esta iniciativa, que tendrá un impacto económico de unos 100 millones de euros al año, se inscribe en su modelo propio de gestión de personas, centrado en escuchar a los equipos y adaptar las condiciones laborales a sus necesidades, en un proceso de mejora continua.

En este marco -añaden- se analizan distintas propuestas y, cuando aportan valor real, como en el caso de la ampliación de las vacaciones, se ponen en marcha para seguir fortaleciendo tanto la calidad del empleo como la eficiencia global de la organización.

Además, el comité de dirección ha acordado por segundo año consecutivo repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad. Este importe se sumará a la retribución variable habitual, que puede equivaler a una o dos mensualidades adicionales en función de la antigüedad de cada trabajador.

Esfuerzo individual y colectivo

Con estas decisiones, la compañía subraya que reconoce el esfuerzo conjunto e individual de su plantilla, a la que considera un pilar esencial para alcanzar de forma continuada buenos resultados en productividad, eficiencia y gestión. Todo ello, recuerdan, después de haber aplicado en 2025 una subida salarial del 8,5% al 100% de los empleados.

En conjunto, las medidas anunciadas suponen una inversión de 380 millones de euros y, según la empresa, refuerzan una vez más su posición como referente en políticas orientadas a la satisfacción y el bienestar de los trabajadores.