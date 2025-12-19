Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."
Virales
Virales

El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."

El programa también dedicó una canción a Mazón bajo el ritmo de 'Mi burrito sabanero'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Roja Navidad. El Intermedio.
Roja Navidad. El Intermedio.El Intermedio.

El ático de Ayuso llega hasta 'El Intermedio'. El programa de televisión ha elaborado un original villancico como parte de su "roja Navidad", inspirado en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, procesado por dos delitos de fraude fiscal, en el que los colaboradores y presentadores participaron cantando. 

"El novio se ha forrado entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. Pero mira como vive, el Covid le ha hecho rico, pero mira cómo vive tras estafar al fisco. Trinca que trinca el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare", cantan al ritmo de los peces en el río. 

El villancico, cargado de humor y crítica, se ha hecho viral en las redes sociales, donde en sitios como 'X' (antes conocido como Twitter) acumula ya más de 190 'retuits' y 400 'me gusta', así como más de 4.000 reproducciones.

No es la primera vez que el programa realiza una versión de un villancico de Navidad y de hecho durante su roja Navidad han elaborado varias versiones. También lo hizo Ismael Serrano, a quien el Gran Wyoming definió como la Mariah Carey de la izquierda y versionó la popular canción suya de 'All I Want for Christmas is You'. 

Junto a Ayuso y su novio, también tuvo su dedicatoria el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien el programa dedicó alguna que otra burla bajo su versión de Mi burrito sabanero, donde en vez de decir "con mi burrito sabanero voy camino de Belén" cantaron "con mi chupito en El Ventorro tú tranquila Maribel". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 