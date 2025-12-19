El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."

El ático de Ayuso llega hasta 'El Intermedio'. El programa de televisión ha elaborado un original villancico como parte de su "roja Navidad", inspirado en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, procesado por dos delitos de fraude fiscal, en el que los colaboradores y presentadores participaron cantando.

"El novio se ha forrado entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. Pero mira como vive, el Covid le ha hecho rico, pero mira cómo vive tras estafar al fisco. Trinca que trinca el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare", cantan al ritmo de los peces en el río.

El villancico, cargado de humor y crítica, se ha hecho viral en las redes sociales, donde en sitios como 'X' (antes conocido como Twitter) acumula ya más de 190 'retuits' y 400 'me gusta', así como más de 4.000 reproducciones.

No es la primera vez que el programa realiza una versión de un villancico de Navidad y de hecho durante su roja Navidad han elaborado varias versiones. También lo hizo Ismael Serrano, a quien el Gran Wyoming definió como la Mariah Carey de la izquierda y versionó la popular canción suya de 'All I Want for Christmas is You'.

Junto a Ayuso y su novio, también tuvo su dedicatoria el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien el programa dedicó alguna que otra burla bajo su versión de Mi burrito sabanero, donde en vez de decir "con mi burrito sabanero voy camino de Belén" cantaron "con mi chupito en El Ventorro tú tranquila Maribel".