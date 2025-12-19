Saúl Sánchez, nutricionista, sobre el hábito finlandés que alarga la vida: "Mortalidad significativamente menor en los 15 años siguientes"

Es útil para eliminar sustancias nocivas para la salud, que sino habría que eliminar a través del pulmón o el hígado, pero es más recomendable hacerlo mediante el ejercicio físico. El problema de la sauna es que a veces pensamos que al se...

La esperanza de vida en España ha superado los 84 años en 2024, siendo la de las mujeres algo más alta, con 86,5 años de media, frente a la de los hombres, que viven alrededor de 81,4 años. Y, aunque representa un aumento con respecto años anteriores, existen algunos consejos que pueden ayudarnos a ser aún más longevos.

Un hábito que puede servirnos de ayuda en este sentido es el que comparte el nutricionista Saúl Sánchez, quien defiende en Mens Health que "puede ser una de las mejores herramientas para la longevidad". Se trata de las saunas, uno de los iconos más representativos de Finlandia (lugar de donde se practica con frecuencia este hábito), las cuales sirven como un remedio eficaz frente al estrés.

De hecho, según un estudio de BMC Medicine, realizar esta actividad entre 4 y 7 días a la semana puede ayudar a reducir el riesgo de muerte hasta en un 40%, siempre y cuando se combine con otros hábitos saludables, como una correcta alimentación o un descanso correcto.

"Durante 20 años, investigadores finlandeses siguieron a más de 2.000 personas para comprender cómo las saunas afectan a la longevidad. Observaron que quienes acudían a la sauna varias veces por semana tenían una mortalidad significativamente menor durante los 15 años siguientes, independientemente de su nivel socioeconómico", señala el experto.

La hipótesis del estudio afirma que realizar este hábito puede, además, ralentizar el envejecimiento a nivel celular y cardiovascular, incluso en aquellos que la usaban de 2 a 3 días. A pesar de ello, tal y como se ha destacado anteriormente, esto no sirve como sustituto, sino que refuerza el resto de hábitos.

Algunos beneficios extra que ofrecen las saunas son: la mejora de la salud cardiovascular, la desintoxicación de toxinas y metales pesados, el aumento de los glóbulos blancos e incluso la reducción del riesgo de sufrir demencia o Alzheimer (si su uso es moderado o alto).