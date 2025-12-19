La jueza vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra: no hay indicios contra ella

El Juzgado de Instrucción número 15 de València vuelve a rechazar la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

En un auto fechado el 18 de diciembre y consultado por Europa Press, la jueza desestima los recursos de reforma que interpusieron las acusaciones populares ejercidas por Gobierna-te y Vox contra la resolución previa de junio de 2025 en la que se denegó la apertura de juicio oral y se acordó el archivo provisional de la causa abierta contra Oltra --de cuya dimisión se cumplieron tres años el 21 de junio-- y varios de sus antiguos colaboradores.

La instructora coincide con el dictamen del fiscal a la hora de reiterase en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.

Entre otros aspectos, señala que "la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello". Además, hace notar que "ninguna de las acusaciones ha precisado cuáles indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a".

Cabe recordar que en junio de 2024 la Audiencia ordenó reabrir la causa que había sobreseído previamente el juzgado de Instrucción --que no apreció delito, al igual que la Fiscalía-- al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

En junio, el órgano el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y ahora reafirma esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. En este mismo auto, que se ha notificado hoy viernes a las partes, admite a trámite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.