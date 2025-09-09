La loca petición de Arnold Schwarzenegger a Anastacia por su cumpleaños: "Cada vez pensaba: 'Dios mío, lo quiere otra vez"

La carrera de Anastacia, con más de 26 años de trayectoria, ha dejado éxitos como I'm Outta Love o Left Outside Alone. Pero en su larga carrera no todo han sido éxitos y tuvo que hacerse hueco en una industria tras participar en el reality musical de la MTV The Cut en 1998 y derribar muchos prejuicios.

Así lo ha relatado en una entrevista con la BBC en la que la artista repasa su carrera. En ella, apunta que cuando publicó su sencillo Not That Kind, recibió numerosas propuestas, que iban desde la discográfica de Michael Jackson a las principales majors del país. "Era como un clamor. Todos querían ficharme", señala.

A pesar de su éxito, uno de los hándicaps con los que se encontró eran sus gafas, que muchos sellos incluso la rechazaron y obligaron a quitarse. "No lo entendieron. Necesito estas gafas para verte ahora mismo donde estás sentado ahora", le comenta al periodista del citado medio. "Sin ellas, es como estar ciego", añade.

Antes de alcanzar el éxito en los 2000, con algo más de 30 años, la cantante había compaginado sus conciertos con bolos privados en eventos de distintas celebridades como fue el cumpleaños de Arnold Schwarzenegger, donde este le hizo una llamativa petición.

"Canté en el cumpleaños de Arnold Schwarzenegger y él me hizo interpretar Whatta Man de En Vogue", indica al citado medio, aunque no lo hizo ni una ni dos veces, sino 12.

"Gran canción, pero él sólo quería que la cantara una y otra vez. Creo que la canté 12 veces", señala. "Cada vez pensaba: 'Dios mío, lo quiere otra vez'. Me hacía mucha gracia", bromea.

También actuó en la boda de Steven Spielberg, donde Kate Capshaw, a los que se encontró un par de años después del enlace, tras triunfar en la industria. "Me acerqué y le dije: 'No recordarás esto, pero canté en tu boda, y lo increíble es que mi sueño se hizo realidad y ahora soy cantante", explica y recuerda la respuesta del cineasta: "Lo más increíble es que todavía estoy casado con ella".

El resurgir de Anastacia, que ha superado en dos ocasiones el cáncer de mama, también es otro efecto de las redes sociales, especialmente TikTok, donde sus canciones se han viralizado "Solía pensar que I'm Outta Love siempre sería mi canción más importante y, he aquí que Left Outside Alone la ha superado", recuerda y apunta a que, por primera vez, en sus conciertos hay gente con edades "de un solo dígito".