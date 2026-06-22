Las simbólicas y significativas palabras de Emiliano García-Page a la reina Sofía en un acto sobre la ELA en La Roda

Emiliano García-Page y la reina Sofía saludándose en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' en La Roda

La reina Sofía no para. Aunque quizá ya esté pensando en instalarse en Marivent, donde solía ser la primera en llegar y la última en marcharse salvo en el verano de 2025, cuando la enfermedad de su ya fallecida hermana Irene le impidió quedarse más de dos días, no olvida sus compromisos oficiales.

Después de participar en uno de los actos con el papa León XIV durante la visita del santo padre a España, viajó a Granada para asistir al concierto inaugural de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y para la gala flamenca de este certamen a beneficio de la Fundación Reina Sofía.

La reina Sofía saluda a León XIV, el séptimo papa al que conoce como miembro de la familia real española, en La Almudena Casa de S.M. el Rey

Días más tarde presidió la reunión del Patronato de la Fundación Renal Española y la entrega de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de investigación en nefrología y los premios extraordinarios a la solidaridad renal.

Y de actos culturales, de salud y relacionados con la fundación reina Sofía, a uno que ha mezclado estos dos últimos ingredientes. Se trata de la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós', que llevó a la madre de Felipe VI a La Roda, Albacete.

La reina Sofía saluda al alcalde de La Roda, que padece ELA, en presencia de Emiliano García-Page en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' Victor Fernandez/Europa Press via Getty Images

Esta iniciativa se lleva a cabo para impulsar la investigación y aumentar la concienciación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que no tiene cura, ni tratamiento y que necesita recursos para atender a los pacientes y para encontrar una terapia eficaz.

La emérita estuvo allí no solo por el compromiso de la corona en la lucha contra esta dolencia, sino porque este encuentro del proyecto 'Manolo Barrós' es una iniciativa de la Fundación Reina Sofía.

La reina Sofía, el presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de La Roda en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' Víctor Fernández | Getty Images | Europa Press

Como señala Casa Real, está "centrada en la búsqueda de biomarcadores diagnósticos de la ELA a través del estudio de vesículas extracelulares". Este proyecto está financiado por la Fundación Reina Sofía, entidad creada por la madre de Felipe VI en 1977, y se desarrolla a través de CIEN, en colaboración con las universidades alemanas de Bonn y Colonia.

La reina Sofía, un refrendo moral para Page

Es cierto que el foco no era para la reina Sofía, sino para los enfermos de ELA y para los investigadores, y también para el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, que sufre la enfermedad y que señaló que hoy era uno de los días más felices de su vida en política. Pese a ello, la emérita se llevó grandes elogios no solo por el trabajo de su fundación, que también, sino por su figura y su labor de décadas.

Fue Emiliano García-Page el que capitaneó los elogios hacia la reina Sofía. Como recoge ABC, el presidente de Castilla-La Mancha comentó: "Para mí hoy, en días tan especiales, tan duros precisamente como los que vivimos, es la demostración evidente de que se puede estar en una personalidad pública, al servicio público, y mantener una línea constante y coherente a lo largo de toda una vida".

La reina Sofía saludando a ciudadanos de La Roda en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós Víctor Fernández/Europa Press via Getty Images

"Es para mí un refrendo moral precisamente y creo que lo ha hecho siempre además al lado de la gente con más necesidades, más vulnerable", añadió el socialista.

Pero hubo más. Señaló que la emérita supone un soplo de aire fresco en un momento complicado en la vida pública española: "Son muchos los casos de testimonio en los que ha estado alentando y motivando a los poderes públicos. Con esta constancia, es un soplo de aire fresco".

¿Se refería Page con ese elogio a la reina Sofía en días duros a la condena a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García? ¿Se refería quizá a la investigación contra Zapatero? Sea como fuere, quiso dedicar unas palabras de apoyo a la reina Sofía en un acto muy necesario. Los enfermos de ELA no pueden esperar y toda la ayuda es poca. Queda mucho por hacer, pero por algo se empieza.