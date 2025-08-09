Marivent y Mallorca: de ser un problema a un paraíso de tranquilidad para Felipe y Letizia y sus hijas, pero con una condición

El Palacio de Marivent fue un lugar ruidoso y animado durante muchos años. Para algunas personas, quizá demasiado. Es la residencia de verano de la Familia Real desde que se ofreció a los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía en 1973 para que tuvieran un lugar para pasar las vacaciones. Esta medida fue polémica porque el palacio se había cedido en 1966 a la Diputación Provincial de Baleares con la condición de que se creara un museo con el nombre del que fue su dueño, Juan de Saridakis, y que se pudiera visitar. Pero esta es otra historia.

La que nos ocupa es sobre quienes han habitado Marivent en los meses de verano, una etapa amplia cuando Felipe VI y las infantas Elena y Cristina eran jóvenes, que se fue reduciendo a medida que formaron sus familias, y que se ha quedado como algo casi testimonial desde que las cosas cambiaron tanto que solo van los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se quedan apenas unos días. La reina Sofía y su hermana Irene de Grecia solían pasar semanas allí, pero este 2025 doña Sofía solo estuvo 48 horas, participó en la habitual recepción en Marivent y regresó a Madrid para estar con la princesa Irene, que este verano no se encontraba bien para viajar a Mallorca.

Entrada del Palacio de Marivent de Palma, residencia de verano de la Familia Real en Mallorca GTRES

Y aunque Marivent pueda parecer más triste ahora que cuando había numerosos niños corriendo por sus jardines y varios adultos disfrutando allí del verano, no es así para todos. Siempre se ha dicho que a la reina Letizia no le gustaba ir a Mallorca en general, y a Marivent en particular. Todavía resuena aquella frase que la entonces princesa de Asturias soltó a la prensa presente en el Náutico de Palma en 2010: "¿Tú te crees que esto son vacaciones privadas? ¿Tienes tú la solución?". Sus palabras fueron publicadas por Carmen Duerto en El Mundo y quedó claro que doña Letizia no estaba muy cómoda.

Los años fueron pasando y esos veranos largos en Marivent se fueron acortando. Llegó el cambio de reinado, el emérito desapareció de la isla, las infantas Elena y Cristina y sus respectivos hijos pasaban cada vez menos tiempo en el palacio, evitando coincidir con los reyes, y sobre todo con doña Letizia. Hubo todavía veraneos en los que sí coincidieron, porque cuando pasó lo peor del Caso Nóos, los hermanos se acercaron, aunque ya nada fuera como antes. De todos modos, no tienen que dormir bajo el mismo techo porque a la residencia veraniega de la Familia Real se le añadió Son Vent. Se trata de unos terrenos que cedieron el Ejército del Aire y el Gobierno Balear y que se incluyeron en Marivent para que los reyes y sus hijas tuvieran su propia residencia al margen del edificio principal. Asimismo, las infantas Elena y Cristina ocupaban, cuando iban, otros espacios dentro del recinto de Marivent.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y Sofía, la infanta Elena y Jaime de Marichalar y sus hijos y la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y sus hijos en el Palacio de Marivent. Getty Images

Y así, cada vez había menos familiares pululando por Marivent, y aunque los Borbón y Grecia no se llevan tan mal como se puede creer, hay dos bloques y cierta distancia. Poco a poco, la reina Letizia se fue sintiendo más cómoda en Mallorca, lo que sin duda hace feliz a Felipe VI, que ha pasado casi todos los veranos de su vida allí. De hecho, entre tantos rumores y en su primer estío como rey en 2014, declaró que Mallorca era "un trozo de cielo en la tierra", dejando así claro que el veraneo real en Marivent no peligraba por mucho que año tras año se repitiera que para doña Letizia ir a Mallorca unos días en plena canícula era un calvario.

Es verdad que ha habido veranos que ha sido un visto y no visto, pero la reina parece cada vez más relajada en sus vacaciones públicas y oficiales. A finales de julio abandonan Madrid y ponen rumbo a Mallorca. El Jefe del Estado cumple con una de actos oficiales en solitario, entre ellos el despacho de verano con el presidente del Gobierno, y lo mismo la Reina con el Atlántida Film Fest, que ya es una tradición. Y juntos, con la reina Sofía, y desde 2025 con sus hijas, abren los jardines de Marivent a las autoridades y a una representación de la sociedad balear.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y la reina Sofía en la recepción a las autoridades en el Palacio de Marivent. Getty Images

Pero hay más porque la Familia Real suele realizar una salida a un lugar de Mallorca que no sea tan conocido, o a un espacio cultural, van al cine y a cenar en esas salidas en las que se avisa a la prensa para que se les pueda fotografiar. Vamos, ese tipo de apariciones muy de la realeza. Y la reina Letizia parece contenta y relajada. No le molesta tener que cumplir con todo esto y pasar también unos días en Marivent alejada del foco mediático.

Marivent sí, pero después las vacaciones privadas

El punto aquí es que don Felipe y doña Letizia cumplen, pero han trazado una línea clara. Mallorca es para las vacaciones oficiales, y después llegan las vacaciones privadas. Entre principios y mediados de agosto, la Familia Real abandona Baleares para poner rumbo a un destino que en general no es muy lejano. Que se sepa han estado en Portugal, la Costa Azul, Croacia o Grecia. De hecho, parece que el país heleno sería el lugar de sus vacaciones privadas en 2025.

El rey Felipe y la reina Letizia en el palacio de Marivent el pasado 4 de agosto. Europa Press via Getty Images

Así, Marivent ha pasado de ser un problema para la reina, un lugar en el que no estaba demasiado cómoda, a estarlo. A saber que puede disfrutar de un espacio idílico con su familia, cumplir con una agenda más relajada, realizar apariciones públicas que contribuyen a reforzar la imagen de la Familia Real, y sobre todo, a tener claro que después puede irse de vacaciones a su aire, alejada del foco mediático y relajarse durante un par de semanas antes de que todos los ojos, o bueno, al menos unos cuantos, vuelvan a posarse en ella.