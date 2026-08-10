Dos aviones entran en el espacio aéreo restringido donde estaba Trump y obligan a movilizar cazas F-16

El presidente de EEUU, Donald Trump, sostiene un paraguas tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews (Maryland, EEUU), el 2 de agosto de 2026.

Dos aeronaves comerciales han provocado este domingo la movilización de cazas F-16 después de entrar sin autorización en el espacio aéreo restringido sobre Bedminster, Nueva Jersey, donde se encontraba durante el fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informó de que los dos aviones fueron interceptados después de penetrar en la zona protegida y posteriormente escoltados de manera segura fuera de ella.

El incidente se produjo sobre la localidad en la que se encuentra el Trump National Golf Club Bedminster, uno de los lugares que el mandatario utiliza habitualmente para pasar los fines de semana durante los meses de verano.

Los F-16 obligaron a los aviones a abandonar la zona

La intervención estuvo dirigida por la Región Continental de Estados Unidos del NORAD, cuya sede se encuentra en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall, en Florida.

Cuando una aeronave entra en una zona restringida y es interceptada por cazas militares, su piloto debe modificar inmediatamente su trayectoria y seguir las indicaciones recibidas hasta abandonar el espacio protegido. Eso es precisamente lo que ocurrió en esta ocasión, sin que se hayan comunicado incidentes adicionales.

El NORAD no ha detallado por qué los dos aviones accedieron al área restringida ni ha informado de que existiera una amenaza contra el presidente.

El organismo sí aprovechó el episodio para recordar a los pilotos la obligación de consultar los Avisos a los Aviadores (NOTAM) antes de iniciar cada vuelo. Estos documentos recogen, entre otras cuestiones, las restricciones temporales que pueden establecerse en determinadas zonas del país y cuya revisión exige la Administración Federal de Aviación (FAA).

El refugio de Trump para los fines de semana

Bedminster se encuentra aproximadamente a 64 kilómetros al oeste de Nueva York y alberga uno de los clubes privados de golf propiedad de Trump.

El presidente suele desplazarse hasta allí durante los fines de semana de verano, lo que implica la puesta en marcha de medidas especiales de seguridad también en el espacio aéreo de los alrededores.

Esta vez, dos aeronaves comerciales atravesaron esa barrera y obligaron a activar el protocolo de interceptación. Los F-16 las localizaron, las escoltaron fuera del área restringida y el episodio terminó sin consecuencias.