La reina Sofía, solo 48 horas en Mallorca: abandona Marivent por la salud de su hermana Irene de Grecia

La tradicional recepción a las autoridades y personalidades de las Iles Balears y a una representación de la sociedad balear que cada verano ofrece la Familia Real en Marivent dejó grandes novedades en 2025 en forma del debut de la princesa Leonor y la infanta Sofía, que por primera vez acompañaron a los reyes Felipe y Letizia y a la reina Sofía.

Si bien su presencia causó expectación, muchas miradas se posaron en doña Sofía no solo porque no son ya demasiadas las ocasiones en las que aparece en público, y más junto al resto de la Familia Real, sino porque este estío es diferente y mucho más triste y amargo para ella por el delicado estado de salud de su hermana, Irene de Grecia,

El rey Felipe VI hablando con la reina Sofía en la recepción a las autoridades y personalidades de las Illes Balears en Marivent. Chema Clares | Gtres

Por ello, en lugar de viajar a Mallorca a mediados de julio como era su costumbre, aterrizó en la isla el domingo 3 de agosto de 2025, justo para estar presente en la recepción. Por nada del mundo quería perderse esta cita en la que tiene la oportunidad de saludar a un amplio grupo de personas de sus queridas Baleares, y por ello, cumplió con esta tradición. Además, llevó la Medalla de Oro de Balears que le había sido concedida el año anterior.

En esa calurosa noche mallorquina se mostró sonriente, como suele ser habitual en ella, e incluso alegre. Se podía pensar que su estancia en Marivent sería larga, que estaría con ella Irene de Grecia, lo que indicaría que estaría un poco mejor. Pero nada más lejos de la realidad.

La reina Sofía agarrada del brazo de Leonor y Sofia a su llegada a la recepción que los reyes han ofrecido en el palacio de Marivent en Palma de Mallorca. GTRES

Como señala la prensa que acudió a la recepción, la presencia de la reina Sofía en Mallorca era solo de 48 horas. Por primera vez desde que la Familia Real comenzó a veranear en la isla, la madre de Felipe VI ha cancelado sus vacaciones en Marivent y si viajó a la isla fue solo para dejarse ver en la recepción. Al día siguiente regresó a Madrid para acompañar a su hermana.

Irene de Grecia, muy delicada de salud

Irene de Grecia, hermana pequeña de doña Sofía, no se encuentra bien. Aunque en un primer momento se dijo que la tardanza en instalarse en Marivent se debía a unas pruebas médicas a las que debía someterse, el hecho de que la reina Sofía haya realizado un viaje exprés a Mallorca denota que hay algo más. La princesa Irene, nacida en 1942, sufre un deterioro cognitivo que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Su estado es delicado, y por eso, la reina Sofía no ha dudado en pasar el mayor tiempo posible con ella. Eso sí, no olvida su deber, y por tanto realizó un corto viaje a Mallorca antes de seguir cuidando de su hermana.