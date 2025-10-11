Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton ha muerto a los 79 años, según ha comunicado un portavoz de la familia este sábado a la revista People. La intérprete ganó un Oscar por su papel en Annie Hall y dejó huella en papeles imborrables como El club de las primeras esposas. Por el momento no se han dado más detalles sobre las causas de su fallecimiento y sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Keaton dio el salto a la fama en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams en la película El padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola. Su carrera, sin embargo, siempre estará ligada a la de Woody Allen, donde destacó no solo en Annie Hall (1977), sino que antes también lo hizo en El dormilón (1973) y La última noche de Boris Grushenko (1975).

Keaton, cuyo nombre de nacimiento era Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Hija de un ingeniero civil y de una madre ama de casa que cantaba y tocaba, era la mayor de cuatro hermanos. Pronto se trasladó a Nueva York, donde en 1968 llegó su gran oportunidad al ser elegida como suplente en la producción de Broadway Hair, donde llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo, según ha recordado la revista Variety.

Pero es que Keaton nunca fue una actriz al uso. La interpreté dejó de lado las exigencias estilística de Hollywood, donde destacó por su sencillez al apostar por pantalones, chalecos, corbatas y, por su puesto, un sombrero que se ha vuelto icónico al hablar de una de las actrices más importantes de la industria de los últimos 50 años.

A lo largo de su brillante carrera, Keaton fue reconocida con numerosos galardones, incluyendo un BAFTA, dos David di Donatello (uno de ellos honorífico) y dos Globos de Oro. En 2017, el AFI (American Film Institute) le concedió el premio por toda su carrera, consolidando su legado.