Muere Ruddys Martínez, la 'Pantoja de Puerto Rico', a los 62 años

Ruddys Martínez, más conocida como 'La Pantoja de Puerto Rico', ha fallecido este fin de semana por complicaciones derivadas de la diabetes que sufría. La artista, conocida en España por las de Carlos Latre en Crónicas Marcianas, ingresó en un hospital de Puerto Rico hace unos días y finalmente no pudo superar una complicación pulmonar.

Icono del transformismo en el Caribe, Martínez llevaba un tiempo mal de salud, por lo que quiso enviar un mensaje de despedida a través de sus redes sociales sabiendo que no recuperaría de las últimas complicaciones.

"Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡"Hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí", escribió en su Facebook.

Precisamente también a través de redes sociales ha querido despedirse Carlos Latre, que ha publicado un mensaje recordando el sentido del humor de la artista durante los años que trabajaron juntos.

"OHHH QUÉ PENA se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dió. Fue un placer compartir plato y cariño con ella!! Descanse en paz y esoooooo!!", lamentó Latre en su Twitter.