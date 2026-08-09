 Israel rechaza el plan de 15 puntos para Gaza impulsado por EEUU

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la colocación de la primera piedra del Atarot Heritage Center, cerca del muro entre Jerusalén y Ramallah, el 05 de julio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha afirmado que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmado por completo.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo 'desarme de Hamás', me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales.

El primer ministro israelí ha afirmado que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. "Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas", ha argüido.

"La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses", ha expresado, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las "amenazas" existentes contra Israel y sus ciudadanos.

Asimismo, Netanyahu ha reiterado que mientras que él sea primer ministro, no habrá un Estado palestino. "Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", ha señalado, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

Esto se produce después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado 'luz verde' a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.