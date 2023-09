"Se ha pasado el juego": Bad Gyal le roba el protagonismo a Felipe y Letizia en una icónica foto

Este lunes tuvo lugar la primera edición de los Premios La Vanguardia con motivo del 142º aniversario del diario, un evento al que acudieron los reyes Felipe y Letizia y que, sin buscarlo, los convirtió en protagonistas de una de las imágenes más compartidas en Twitter y que más bromas ha generado.

La artista catalana Bad Gyal recibió el galardón en la categoría Talento Joven y lo hizo de la mano de los reyes, protagonizando un curioso choque generacional y acaparando el protagonismo. Especialmente, teniendo el cuenta el look de la cantante de música urbana, que eligió un vestido de Paco Rabanne con chapas plateadas y transparencias, y de la temática que suelen tener sus canciones.

Esto provocó que muchos compartieran la chocante imagen conjunta de Letizia y Felipe con la artista, aplaudiendo tanto la imagen renovada de los reyes como el valor de la artista.

"La primera edición de los Premios La Vanguardia ha hecho realidad un contraste muy peculiar; Bad Gyal y los reyes Felipe VI y Letizia juntos en una misma foto. Que fantasía de imagen", ha escrito la experta en protocolo Diana Rubio.

Otros han bromeado con lo que pensarían los reyes si escucharan algunas de las letras de la artista o han comentado su llamativo atuendo, exento de cualquier protocolo.

La autora de temas como Hookah o Flow2000 no solo se llevó los aplausos por su naturalidad ante los reyes, también por su discurso tras recoger el premio. "No me considero un referente, ni un modelo a seguir. Considero referentes a nuestras jugadoras de fútbol, que en los últimos días han demostrado que han luchado por cosas que todavía son necesarias", dijo la artista, cuyo nombre real es Alba Farelo i Solé. "Considero que últimamente han sido unas reinas y lo han hecho muy bien", añadió..

El resto de premiados de la noche fueron la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella; el presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig; el físico y profesor Ignacio Cirac; la pintora Lita Cabellut y el CEO de la Copa América, Grant Dalton.