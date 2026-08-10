"Lo que más tememos es un incendio": los pequeños municipios se protegen ante la avalancha de visitantes por el eclipse

Un fenómeno natural que no se vivía desde 1995 está consiguiendo lo que desearían muchas campañas turísticas. La llamada “España vaciada” lleva más de un año llenándose de visitantes, turistas y de solicitudes de alojamiento de españoles y extranjeros para trasladarse el próximo 12 de agosto hasta pequeñas localidades de nuestro país para poder disfrutar del eclipse total en plena naturaleza sin contaminación lumínica y, en muchos casos, en enclaves en altura ideal para vislumbrarlo como recomiendan los expertos.

La franja desde la que se podrá disfrutar del eclipse en su mayor esplendor ocupa buena parte de la Península, pero no toda. De ahí que provincias como Teruel, Palencia, Soria, Guadalajara, León o Cuenca hayan visto multiplicadas sus visitas no solo por nacionales, sino por un turismo internacional de eclipses y fenómenos astronómicos que es popular a nivel mundial. Cabe recordar que en Europa continental no se veía un fenómeno similar desde 1999.

En datos del Gobierno se prevén unos 446.000 visitantes adicionales en nuestro país con motivo del eclipse, lo que supondría que se generarían unos 347 millones de euros. De ellos, casi 250 millones de euros de negocio llegarán por parte de turistas extranjeros e irán destinados a hosteleros y restauradores de estas zonas rurales que habitualmente en verano reciben a familias y turismo nacional que va a pasar unas semanas en agosto al pueblo.

Sin embargo, no todas las zonas ni todas las localidades son aptas para que su población pase de un escaso centenar de personas a recibir a miles de turistas en un par de días. Tampoco las infraestructuras ni los parajes naturales, menos aún teniendo en cuenta que buena parte del país se encuentra en alerta por riesgo de incendios debido a las altas temperaturas. Cabe recordar que hace apenas dos semanas vivíamos el trágico mayor incendio de la historia de España en Burgohondo (Ávila) y en la Sierra Oeste de Madrid.

La Aemet ha activado el riesgo de incendio en nivel muy alto o extremo para el 12 de agosto en muchas zonas donde el eclipse tendrá el 100% de oscuridad, como son Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o La Rioja.

De ahí que las autoridades como la DGT y distintos gobiernos autonómicos hayan tomado medidas como el cierre de determinadas carreteras o accesos a parajes naturales para minimizar riesgos y evitar tanto aglomeraciones y colapsos en las carreteras comarcales no adaptadas para recibir este volumen de tráfico como daños medioambientales.

El caso de Aras de los Olmos: acceso restringido al observatorio solo para especialistas

En Aras de los Olmos, un municipio de 400 habitantes en la provincia de Valencia, donde se encuentra uno de los dos observatorios astronómicos de la Comunitat Valenciana perteneciente a la Universitat de Valencia, la alta demanda ha hecho que hayan tenido que habilitar dos espacios diferenciados para la observación del fenómeno: uno para público general y otro, en el observatorio, a personal profesional acreditado.

“Son dos lugares diferenciados por el hecho de que son públicos diferentes, para no mezclarlos y también para evitar que haya tanta acumulación de personas en el mismo sitio”, apunta a El HuffPost Roger Mira, responsable del área de Astronomía del Centro de divulgación científica Big History (Aras de los Olmos, Valencia).

Para acceder a este enclave, ubicado en la Muela de Santa Catalina, hay que contar con una acreditación que se pedirá antes del control de acceso. “Se exigirá que lleven un telescopio o que lleven cámaras de fotos que las hayan adaptado para fotografiar el eclipse porque, igual quete dañas la vista si no llevas gafas de eclipse, a un cámara de fotos si no le pones filtro de seguridad, el calor del sol te va a fundir el sensor de la cámara”, recuerda.

Por el momento, asegura que llevan más de 2.000 personas inscritas para ambos enclaves y, aunque no han hecho estadísticas, sí que ve una “notable cantidad de público extranjero”. De hecho, las grandes concentraciones de gente en la localidad hicieron que se tomara la medida preventiva de cerrar las zonas forestales con riesgo de incendios para vislumbrar el eclipse así como que no se pueda acceder con el vehículo y se tenga que dejar en aparcamientos habilitados a 10-15 minutos andando del espacio de observación.

"Un esguince de tobillo, una picadura de un insecto, un golpe de calor, mareos... Eso una ambulancia lo puede solucionar, un incendio forestal gordo, un accidente de coches así grave, eso no tiene solución y no sería deseable que pasara" Roger Mira, responsable del área de Astronomía del Centro de divulgación científica Big History (Aras de los Olmos, Valencia).

“Los puntos de observación están puestos en sitios con bajo riesgo de incendios. Se ha buscado que fueran puntos donde no haya riesgo, pero riesgo cero no hay nunca”, explica y señala que hay medidas de seguridad e higiene en ambos puntos de observación.

“Vamos a poner contenedores de basura extra en los puntos de observación. Un esguince de tobillo, una picadura de un insecto, un golpe de calor, mareos... Eso una ambulancia lo puede solucionar, un incendio forestal gordo, un accidente de coches así grave, eso no tiene solución y no sería deseable que pasara. Lo que más tememos es un incendio”, explica Mira.

“En esta época del año, con tantas personas que se van a mover por las carreteras, nunca sabes qué puede hacer alguien que no tenga dos dedos de frente, esperemos que todo vaya bien”, reflexiona el responsable de Astronomía de Big History.

No obstante, Mira recuerda que están en “conversaciones continuas con la Delegación del Gobierno, la Diputación de Valencia y con la Generalitat Valenciana”. “Hemos estado desde hace bastantes semanas en conversaciones, en reuniones con ellos para pedir medios. Nosotros no tenemos capacidad para gestionar esto por nuestra cuenta. Es que ni siquiera ciudades grandes como Valencia y Castellón lo están gestionando en solitario”, recuerda.

Aras de los Olmos, declarado Reserva Starlight por la Unesco en 2017 por su calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas, no es el único municipio que sigue esta coordinación nacional para movilizar controles de emergencias y fuerzas de seguridad, sino que la mayoría de los puntos oficiales de observación están siguiendo un protocolo similar.

"Nosotros no tenemos capacidad para gestionar esto por nuestra cuenta. Es que ni siquiera ciudades grandes como Valencia y Castellón lo están gestionando en solitario" Roger Mira, responsable del área de Astronomía del Centro de divulgación científica Big History (Aras de los Olmos, Valencia).

“Cada ayuntamiento, en función de la capacidad que tiene o por el número de habitantes, tiene más recursos o menos, pero siempre en colaboración con las administraciones que están por encima”, señala.

"Un alcalde no puede tomar decisiones basándose únicamente en el impacto económico": Jabaloyas, el pueblo de 66 habitantes de Teruel que se "blinda"

La decisión del alcalde de Jabaloyas, un pueblo de 66 habitantes de Teruel, ha llegado hasta la revista Forbes. En su caso, ha decidido cortar el acceso a El Javalón, una cima de la Sierra de Albarracín conocida por sus leyendas de brujería y uno de los puntos recomendados para una buena visualización del eclipse, también certificado por Starlight.

“Sabíamos desde hace meses que este eclipse iba a ser excepcional, pero cuando El Javalón empezó a destacarse como uno de los mejores miradores de España, comprendimos que la afluencia de público superaría con creces la capacidad de un municipio de nuestro tamaño”, señaló su alcalde, Óscar Castillo, a Forbes.

Atardecer en Jabaloyas (Teruel). Getty Images/iStockphoto

Tal y como recordó al citado medio, “esa carretera no se construyó para miles de vehículos en un solo día” y apunta a que controlar el acceso o limitarlo implica recursos de los que no disponen.

Para él, el riesgo de incendio o la posibilidad de que se bloquee la carretera ante una emergencia son “escenarios a evitar”: "Un atasco que impida el paso de una ambulancia o de los bomberos no es una hipótesis". Asimismo, aseguró a Forbes que habían pedido una patrulla de Guardia Civil para ese día, pero no han recibido respuesta.

“Un alcalde no puede tomar decisiones basándose únicamente en el impacto económico de un solo día. La seguridad nunca puede estar a la venta”, enfatizó y animó a quienes quieran visitar la localidad a que lo hagan durante unos días y no solo durante el eclipse.

Tres Cantos cancela sus actividades ante el riesgo de incendios y la sierra de Madrid pide control

Tal y como informó El País este viernes, el ayuntamiento de Tres Cantos en la Sierra Norte de Madrid ha sido uno de los primeros de la comunidad autónoma en cancelar el plantel de actividades programadas con motivo del eclipse. Solo unos días después de que se controlara el incendio en la Sierra Oeste, tras 14 días ardiendo.

La localidad había organizado un evento con escenario, música en directo, food trucks y talleres en la finca Valdeloshielos. El espacio continuará abierto para que visitantes puedan acudir a vislumbrar el eclipse desde allí de forma libre, eso sí sin poder aparcar en la zona para prevenir cualquier riesgo de incendio.

"No está siendo un verano normal, por lo que la responsabilidad aconseja no hacer actividades que precisen maquinaria, en este caso generadores, en aras de la seguridad de las personas y del medio ambiente", ha explicado la concejal de Cultura del consistorio a El País.

Por su parte la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono del Valle de Lozoya ha hecho pública una carta abierta a los ayuntamientos madrileños por el eclipse para que controlen las actividades previstas y el número de visitantes que tendrán esos días en previsión de lo que pueda ocurrir.

"Nos preocupa que haya convocados eventos en zonas de ámbito rural o forestal o áreas colindantes", señaló Ignacio Martínez, portavoz de Monte en Pie, en declaraciones a RTVE. La asociación ha reclamado "un plan de prevención" y el despliegue de "medios de seguridad" para prevenir estos daños y han convocado movilizaciones en municipios como Buitrago de Lozoya.

El control en parajes naturales y lugares icónicos

Las comunidades autónomas por donde el eclipse será total y que recibirán más visitantes han tomado medidas de corte de acceso en las zonas que preveían más concurridas o cuyas vías se podían colapsar. Es el caso de Galicia, donde la Xunta ha elaborado un listado de lugares donde no se puede garantizar “la seguridad de las personas” y donde se pretende “evitar el colapso de vías estrechas y proteger espacios naturales de alta vulnerabilidad”.

Entre ellos se encuentran en A Coruña, la icónica Torre de Hércules y las Islas de San Pedro o el emblemático Monte Pindo en Carnota (A Coruña), pero también el mirador del monte da Guía (Vigo) o las proximidades de la ermita de San Marcos (Sarria, Lugo). Asimismo, han elaborado un listado de puntos de visualización oficiales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León no recomienda ver el eclipse en la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP), ya que su “conservación se podría ver afectada por la alta afluencia de personas” y recomienda “no concentrarse en zonas arboladas”.

En Cataluña, por ejemplo, varios pueblos del Priorat (Tarragona) han cerrado el acceso al Parc Natural de la Serra de Montsant para prevenir el riesgo de incendio y daños en la zona, así como el colapso de la red viaria. De esta forma los consistorios de municipios como Cornudella de Montsant han anunciado "el cierre de los espacios naturales de Montsant y Montañas de Prades" y "la prohibición del acceso rodado a caminos y pistas forestales". Asimismo, han restringido el acceso rodado a los núcleos de Albarca, Siurana y la pista de Els Segalassos solo a residentes.

A nivel de circulación rodada, también habrá controles preventivos. La DGT ha informado que activará medidas especiales de ordenación y vigilancia del tráfico en al menos diez comunidades. Asimismo, recuerdan que habrá zonas con itinerarios alternativos, zonas de estacionamiento específica cercanas a puntos de visualización autorizados, así como cortes puntuales de tráfico.