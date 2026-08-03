La BBC elige el mejor rincón de España para ver el eclipse solar del 12 de agosto: un pueblo de Burgos de 10 habitantes sin tiendas, sin restaurantes y con un bar que nunca abre

Avellanosa de Muñó apenas tiene una docena de habitantes fijos y se está convirtiendo en uno de los polos de interés para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Hay veces que no hay nada como una mirada ajena para poner en valor lo propio. La emisora británica BBC ya se ha quedado con el que es, para ella, una de las mejores ubicaciones para seguir el esperadísimo eclipse solar del próximo 12 de agosto que se podrá ver desde España. Se trata de un pueblo de Burgos que cuenta con apenas un puñado de vecinos y que conquista por la tranquilidad y el rumor de sus callejuelas.

Se trata de Avellanosa de Muñó, un pueblo en la comarca de Arlanza, cerca de Lerma, Burgos. En realidad Avellanosa es el nombre de la "capital" de un municipio que se compone de tres pedanías: Paúles del Agua, Pinedillo y Torrecitores del Enebral. Según el INE, la población en el municipio no superaba el centenar el año pasado, aunque según cuenta la BBC la cifra real dista de ser esa: apenas viven allí diez personas. Una de ellas es Sara Álvarez, una señora de 89 años que ya le lanza consejos a la periodista de la BBC: "Subid a las cuevas, desde allí se ve todo".

Álvarez recuerda cómo ha cambiado su pueblo en todos estos años: a mediados del siglo XX había 200 habitantes, varias tiendas y los pescadores recorrían la zona en bicicleta. Otro vecino que nació allí pero creció en Madrid, Raúl Grande, de 73 años, también rememora cómo antes el cartero todavía no tenía el apelativo de "rural" e iba en burro por todo el pueblecillo. Hoy el pueblo no cuenta ni con bar: cerró. También había una bodega que tampoco se espera que reabra.

El de Avellanosa de Muñó es otro ejemplo de cómo la mecanización vació el campo español. Y ahora, esa España vaciada vive una oportunidad gracias al evento astronómico de este mes. Avellanosa de Muñó se prepara para recibir a muchos de sus vecinos, a muchos amigos y a muchos familiares. Incluso habrá gente que llegue desde Reino Unido, Francia o Venezuela. Eso sí, si vas solo podrás dormir en Madrid o Burgos: en Avellanosa no hay plazas hoteleras y en Lerma todo está completo.

Una oportunidad de oro para la España vaciada

El par de vecinos del pueblo que ha entrevistado la BBC se toma con humor el interés y la atención que está captando la zona por el eclipse solar, el primero que se verá en Europa desde el año 1999. Uno de ellos relata, por ejemplo, que una familia procedente de California (EEUU) estuvo en contacto con varias de las familias que todavía viven en Avellanosa de Muñó con la esperanza de que alguna les dejara dormir en su casa esa noche.

Toda la provincia de Burgos se está preparando como punto de observación de este hito astronómico y eso es una oportunidad para la España vaciada también en términos casi identitarios. Lucrezia López, doctora y catedrática en Geografía en la Universidad de Santiago de Compostela, declara también a la BBC que eventos como este eclipse pueden ayudar a la gente a "redescubrir un lugar con el que ya tenían algún vínculo".

En buena parte de España, también en este pequeño municipio, todo está prácticamente listo: el eclipse comenzará a las 19:33 alcanzará su totalidad poco después de las 20:29 horas. Además, la coincidencia con las lágrimas de San Lorenzo (las populares Perseidas) harán que para muchos un cielo limpio de contaminación lumínica como el que puede ofrecer este pueblo burgalense sea un atractivo turístico prácticamente internacional.