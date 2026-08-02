Consejos y recomendaciones para ver y disfrutar del eclipse solar en España con seguridad

Incluso si no se tiene especial interés en la astronomía, es prácticamente imposible mantenerse al margen del gran fenómeno previsto para el 12 de agosto de 2026. Ese día se producirá un eclipse solar que será total en una parte importante de España, un acontecimiento que no tenía lugar en la península Ibérica desde el 30 de agosto de 1905.

Es cierto que con este primer eclipse total se inaugura el trío ibérico de eclipses. Como indica el Instituto Geográfico Nacional, casi un año después, el 2 de agosto de 2027, será el sur de España el que pueda disfrutar de otro eclipse solar total. Por si fuera poco, el 26 de enero de 2028 habrá uno anular.

Pero eso todavía no toca. Lo que nos ocupa es el solar total del 12 de agosto, una fecha grabada a fuego que además coincide con el verano, lo que en principio puede garantizar cielos despejados y mayor visibilidad, y con las vacaciones de muchas personas que van a querer admirar este acontecimiento. Después de 121 años esperando, ¿quién se lo quiere perder?

Eclipse solar total Getty Images

Eso sí, es importante poder contemplar este fenómeno con seguridad. Minuto y medio de eclipse no puede llevarnos a una vida de entera de arrepentimiento por no haber seguido las recomendaciones. No olvidemos que estamos ante un momento excepcional, sí, pero que puede dañar nuestra vista si no somos precavidos y precavidas.

Así que además de saber que el eclipse en todo su esplendor se va a poder ver en lugares como en A Coruña, Asturias, León, Burgos, Zaragoza, Teruel, Valencia o Mallorca. Como se produce cerca de la puesta de sol es importante situarse en lugares elevados y con el horizonte oeste despejado. Pero además es vital seguir las recomendaciones de quienes saben.

¿Cuál es la manera segura de ver el eclipse solar?

Lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos quedarnos contemplando el sol como si tal cosa desde que empieza el eclipse. Para poder admirar cómo la luna se coloca entre la Tierra y el sol, solo podemos hacerlo de una manera: con unas gafas homologadas conforme a la ISO 12312-2. Una manera de conseguirlas es en una óptica. Su precio es reducido, e incluso en ocasiones se regala. Pero siempre hay que fijarse en que lleve esta homologación para evitar riesgos. Nos va la vista en ello.

Como ha indicado a El HuffPost Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, asociación española sin ánimo de lucro dedicada a promover la salud visual y a concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la vista, "no son gafas de sol muy oscuras, sino visores solares con un filtro especial que bloquea prácticamente toda la radiación solar. Permite el paso de un máximo del 0,0032 % de la luz visible y filtra también la radiación ultravioleta e infrarroja".

Gafas homologadas para ver el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España David Zorrakino/Europa Press/Getty Images

Así que nada de radiografías, gafas de sol clásicas o inventos. Solo estas gafas homologadas. Por otro lado, si necesitas llevar gafas graduadas, debes colocarte las del eclipse encima de ellas, pero "cubriendo completamente ambos ojos y sin que queden huecos laterales". Además, lo ideal es ponerse las gafas de espaldas al sol y mirando hacia el suelo.

El peligro de prismáticos y telescopios

Tenemos claro que queremos ver el eclipse y que para ello necesitamos unas gafas homologadas. Pero puede haber quien piense que la opción perfecta es contemplarlo más cerca usando prismáticos o o telescopios. Gran error. Salvador Alsina incide en que "no se puede mirar a través de prismáticos, telescopios, cámaras o cualquier otro instrumento óptico sin un filtro solar específico colocado en la parte frontal del aparato. Estos dispositivos concentran la radiación y pueden producir una lesión ocular inmediata y grave".

"No se puede mirar a través de prismáticos o telescopios sin un filtro solar específico colocado en la parte frontal del aparato" Salvador Alsina, de Visión y Vida

En ese sentido, Víctor Manuel Dos Santos, Jefe de Sección del Servicio de Oftalmología del Hospital Valle del Nalón, nos recuerda en conversación con este medio que "los prismáticos y telescopios aumentan mucho la potencia de la luz, por lo que incluso mirando en una fracción de segundo te puedes quemar la retina". Es decir, nada de telescopios ese día.

¿Te puedes quitar las gafas homologadas durante el eclipse?

Esta pregunta es crucial, y la respuesta es que depende. Desde Visión y Vida nos recuerdan que "el eclipse será visible como parcial en toda España, pero la franja de totalidad atravesará el país de noroeste a este. Pasará por numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València, Castelló de la Plana y Palma".

Y esto es fundamental porque para poder quitarnos las gafas necesitamos estar en una totalidad del 100% como las anteriormente indicadas. En Madrid, por ejemplo, no hay completa totalidad, por lo que tienes que llevar las gafas puestas durante todo el eclipse. "En localidades donde sea parcial, aunque muy elevado, las gafas no se deben quitar en ningún momento, dado que la pequeña parte visible del sol sigue siendo suficiente para lesionar la retina", señala Alsina.

dos millones de gafas seguras para el eclipse del 12 de agosto, este martes en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid y en otros puntos de España. EFE/ María Aguilella Pardo

En cuanto a los lugares situados en la franja de totalidad, el doctor Dos Santos apunta que "sin gafas se puede mirar justo cuando el eclipse es total, porque miras y es negro, solo se ve una corona de luz, que eso no te afecta. Eso dura entre un minuto y dos. El resto del tiempo tienes que estar con las gafas de protección".

En León, por ejemplo, ciudad elegida por la Agencia Especial Europea como punto de encuentro ciudadano oficial en España para el eclipse total, este fenómeno comienza a las 19:33 horas, la totalidad se produce entre las 20:28 y las 20:30, y todo termina a las 21:22 horas. Es decir, si estás en la capital leonesa podrías despojarte de las gafas durante esos escasos dos minutos en los que todo se vuelve oscuro.

"Si queremos estar tranquilos y seguros, lo mejor es que utilicemos las gafas durante todas las fases" Salvador Alsina

De todos modos, desde Visión y Vida recomiendan que "si queremos estar tranquilos y seguros, lo mejor es que utilicemos las gafas durante todas las fases, aunque nos encontremos dentro de la franja de totalidad. Es poco tiempo y asumimos un riesgo innecesario si no nos volvemos a poner las gafas inmediatamente en cuanto reaparezca el más mínimo punto luminoso del sol".

Así que desde que empiece el eclipse tienes que llevar las gafas homologadas. Si estás en la franja de totalidad, cuando este fenómeno llegue a su pleno apogeo –en ese minuto y medio dos-, te las puedes quitar, pero lo ideal es llevarlas puestas en todo momento.

¿Cuánto tiempo seguido podemos mirar el eclipse sin riesgos?

Nos encontramos ante un acontecimiento que dura dos horas. Es poco probable que nadie quiera pasarse 120 minutos seguidos mirando al cielo, pero, por si acaso, el doctor Víctor Manuel Dos Santos manifiesta que es importante hacer descansos y no mirar continuamente por mucho que estemos protegidos por las gafas homologadas.

"Conviene apartar cada minuto la vista del sol aunque llevemos las gafas puestas. No debemos estar mirando continuamente" Víctor Manuel Dos Santos, oftalmólogo

"Conviene apartar cada minuto la vista del sol aunque llevemos las gafas puestas. No debemos estar mirando continuamente", señala el oftalmólogo asturiano, algo en lo que coincide Salvador Alsina, que nos comenta que "lo prudente es realizar miradas breves, bajar después la vista y repetir la observación de forma intermitente". Además, nos recuerda que el espectáculo no va a estar solo en el cielo: "Es importante que sepamos que también veremos fenómenos de interés que no ocurrirán directamente en el sol, como puede ser el cambio de luz ambiental, las sombras o la temperatura".

Hay otro detalle destacable aquí. Aunque estemos viviendo un fiebre por el eclipse, puede que haya muchas personas que no estén interesadas en él y que sigan con su vida como si tal cosa. Es posible que no lleven gafas, pero que tengan que salir a la calle en esas horas finales del 12 de agosto: ¿pasa algo si miran al sol por inercia durante el eclipse durante un segundo antes de volver la vista? Aunque lo ideal es que no lo hagan, el doctor Dos Santos asegura que si miras por inercia "durante unos segundos tampoco te vas a quemar la retina".

¿Podemos grabar el eclipse con el móvil?

Vivimos en la era de las redes sociales y de grabar todo, por lo que seguramente muchos ciudadanos estén pensando ya en qué material pueden atrapar a través de sus móviles durante el eclipse. Pero... ¿podemos hacerlo?

Desde Visión y Vida nos dicen que sí, pero que "no debemos apuntar directamente al sol con la cámara sin protección". "La pantalla del móvil protege nuestros ojos de mirar directamente al cielo, pero no protege el sensor ni la lente del dispositivo. Si queremos grabarlo directamente necesitamos hacernos con un filtro de fotografía y colocarlo sobre la lente de la cámara. Nuestras gafas homologadas tampoco sirven para proteger la cámara del móvil", señalan.

¿Qué lesiones podemos sufrir si cometemos algún error? ¿Qué síntomas vamos a tener?

Aunque se supone que llevando las gafas en todo momento no nos va a pasar nada, es importante conocer los daños que puede sufrir nuestra vista si nos arriesgamos o si cometemos errores.

En ese sentido, Víctor Manuel Dos Santos nos asegura que la lesión principal que podemos sufrir "es una quemadura en la retina, en la zona de la retina de visión fina, justo donde miramos. Lo que puede pasar es que el sol queme unas células de la retina, los fotorreceptores, y que te quede una mancha que se llama un escotoma. No a todo el mundo le queda y lo normal es que se acabe quitando en unos meses. Pero si tu ojo es especialmente sensible o estuviste una cantidad de tiempo que tu ojo no soporta, puede ser permanente".

Contemplar un eclipse solar es todo un espectáculo, pero entraña riesgos si no se toman las debidas protecciones Javier Zayas

Asimismo, Salvador Alsina comenta que efectivamente que la lesión más característica es la retinopatía solar, un daño producido en la retina y especialmente en la zona central, la mácula, que utilizamos para leer, distinguir caras y percibir los detalles. Esto provoca visión borrosa, zonas ciegas en el centro de la visión, deformación de líneas rectas -que se perciben onduladas-, cambio en la percepción de colores, fotosensibilidad o pérdida de la visión central". Es decir, el mayor daño es una quemadura en la retina.

En cuanto a los síntomas, el oftalmólogo comenta que en un primer momento podemos experimentar que "donde miramos no vemos, o justo donde miramos vemos las rayas torcidas. No puedes leer porque justo la letra que quieres mirar no la ves. Pero no duele".

El presidente de Visión y Vida añade que algunas señales que pueden ocurrir son "visión borrosa, manchas centrales, deformación de las líneas, pérdida de nitidez, alteración de los colores o sensibilidad a la luz".

¿Cuándo podemos notar el daño? ¿Es reversible?

Finalmente, nos preguntamos desde qué momento nos damos cuenta de que algo no va bien en nuestros ojos y si el daño es permanente. En ese sentido, el Jefe de Sección del Servicio de Oftalmología del Hospital Valle del Nalón explica que "lo normal es que ya inmediatamente notes algo, que luego puede ir aumentando en una semana o así, pero lo normal es que lo notes directamente porque has sufrido un deslumbramiento. Puede durar días, semanas o incluso seis meses", en función del daño recibido.

Un hombre observa un eclipse con gafas de sol y gafas homologadas Jaap Arriens

Sin embargo, Salvador Alsina mantiene que "no será inmediato. Puede ser algo progresivo desde las horas posteriores hasta varios días después. Es ahí donde la gente suele confiarse, pero no saben que su retina ya está dañada. La evolución depende de la intensidad y duración de la exposición. Algunas personas experimentan una mejoría gradual durante las semanas o meses posteriores, pero otras conservan una mancha ciega, distorsiones o una pérdida permanente de visión central. Una retinopatía solar, a día de hoy, no tiene cura, así que no podemos garantizar que la persona que la padezca recupere su visión". Por tanto, mucho cuidado y ante el menor síntoma, lo mejor es ir al médico.

El 12 de agosto tenemos dos horas para admirar de este acontecimiento astronómico, dos horas para vivir algo único y relevante, y dos horas en las que debemos hacer las cosas con la mayor seguridad para proteger nuestra vista. Disfruta del eclipse solar total, pero no te la juegues.