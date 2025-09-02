Anna Wintour ya tiene sucesora como jefa de contenido de Vogue USA

Chloe Malle, la nueva editora de 'Vogue' USA, posa con su madre, la actriz Candice Bergen en la gala de los Globos de Oro de 2019.

A finales de junio, la todopoderosa Anna Wintour, de 75 años, una de las personas más influyentes del mundo de la moda, anunció que dejaba de ser la editora de la edición estadounidense de la revista Vogue después de casi cuatro décadas. Eso sí, no abandona su cargo como editora global de Vogue y como jefa de contenidos del grupo editorial Condé Nast.

Dos meses después, ha sido la propia Wintour la encargada de anunciar el nombre de quien la sustituirá a los mandos de la edición americana de la prestigiosa cabecera de moda. "La moda es el arte de abrazar el cambio, pero algunos cambios se acercan más al corazón de uno que el resto. Cuando se trataba de contratar a alguien para editar American Vogue, dejándome centrar mi atención más intensamente en el crecimiento multifacético de Vogue a través de su audiencia global y publicaciones y eventos como la Met Gala y Vogue World, sabía que tenía una oportunidad de hacerlo bien. Estoy encantada de anunciar que Chloe Malle será la próxima jefa de contenido editorial para nuestro título estadounidense, liderando la revista estadounidense y guiando su cobertura digital", ha explicado en la nota que se ha difundido entre los empleados.

Chloe Malle tiene 39 años y es un rostro algo conocido de Hollywood porque es hija de la actriz Candice Bergen y lleva trabajando en publicaciones de moda desde hace casi 15 años hasta llegar a convertirse en editora de Vogue.com y presentar el podcast de la revista, The Run Through.