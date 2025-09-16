De Letizia y Ariane de Holanda a Kendall Jenner: el vestido de Victoria Beckham que ha conquistado a todas

Cuando la reina Letizia asistió en Londres a la fiesta previa a la coronación de Carlos III en mayo de 2023, los medios especializados aplaudieron la elección de la consorte de elegir una firma británica para la ocasión, concretamente Victoria Beckham.

Letizia lució un vestido verde pistacho de corte midi, mangas estilo capa y con un drapeado en el centro que este martes también ha elegido en otra versión la princesa Ariane de Holanda. La hija pequeña de los reyes Guillermo y Máxima debutaba en la apertura del parlamento y ha querido hacer una apuesta segura.

Letizia, en la cena en Londres Getty Images

En su caso, ha elegido una versión larga del vestido, en lugar de la midi que lució Letizia en Londres, y ha cambiado el pistacho por un azul marino que combinó con tocado, calzado y accesorios a juego.

Ariane de Holanda, este martes GTRES

La versión de Ariane de Holanda es la misma que eligió la propia Victoria Beckham en color blanco para una cena organizada por Carlos III y la reina Camilla en Highgrove, el hogar en el campo del monarca británico.

Victoria Beckham, junto a su marido con el vestido en blanco Getty Images

La diseñadora británica, que ha pasado etapas turbulentas con su marca hasta conseguir consolidarla en ventas, ha triunfado con esta prenda, que está disponible en su web tanto en la versión midi como larga, ambas en una decena de tonos diferentes. El modelo más corto se vende por 1.350 euros, mientras que el largo asciende hasta los 1.400.

Además, dado el éxito del vestido, la firma también ha lanzado una versión mini exclusiva de venta online.

De la pasarela al deporte

La primera en lucir la deseada prenda de Victoria Beckham fue la modelo Bella Hadid, que vistió la versión verde de Letizia sobre la pasarela en septiembre de 2022. Unos meses más tarde, fue su amiga Kendall Jenner la que eligió ese mismo vestido para la inauguración de un hotel de lujo en Dubái.

Bella Hadid y Kendall Jenner Getty Images

De hecho, Jenner vistió la prenda prácticamente igual que Hadid en la pasarela, con unos largos guantes y botas en negro. Nada que ver con la elección de Letizia de llevarlo con salones azul marino y significativas joyas.

Además de royals y modelos, Victoria Beckham ha conseguido conquistar también a deportistas gracias a su diseño. Es el caso de la tenista polaca Iga Świątek, que eligió el vestido en la versión midi el pasado julio después de ganar Wimbledon.

Iga Świątek, de Victoria Beckham en Wimbledon PA Images via Getty Images

En el caso de la deportista, utilizó el modelo midi en color azul cielo para la sesión de fotos con el trofeo en la pista central del Grand Slam un día después de su victoria.