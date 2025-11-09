Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El cambio de Letizia y el ejemplo para Leonor y Sofía: así se ha convertido el traje en el uniforme de la familia real
El cambio de Letizia y el ejemplo para Leonor y Sofía: así se ha convertido el traje en el uniforme de la familia real

En el último año se ha visto un punto de inflexión en el armario de la reina.

Letizia, Leonor y Sofía llegan a las audiencias con los premiados de los Princesa de Asturias
Letizia, Leonor y Sofía, en las audiencias con los premiados de los Princesa de AsturiasGetty Images

Tres mujeres, tres trajes. La reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía dejaron durante las audiencias de los Premios Princesa de Asturias no solo una imagen de coordinación, sino la evidencia que el traje de chaqueta es el uniforme no oficial de las mujeres de la casa real.

En el caso de la reina, de lana gris, mientras que la princesa de Asturias apostó por un modelo ligeramente oversize en azul marino y su hermana por un diseño con americana cruzada en color rojo. Un estilo para cada una de ellas pero todas apostando por el traje de chaqueta.

Para la reina Letizia esta prenda no es nueva, de hecho, fue la protagonista de uno de sus primeros grandes momentos en la casa real: la pedida de mano con el entonces príncipe Felipe. La consorte vistió entonces un diseño blanco de Armani que ha vuelto a reutilizar en varis ocasiones, pero en sus primeros años en Zarzuela los trajes no fueron protagonistas.

La reina Letizia, con un traje blanco combinado con unos zapatos de tacón bajo bicolor
  La reina, con un traje blanco combinado con sus zapatos de tacón bajo favoritosGetty Images

Una vez que Felipe VI subió al trono, la reina comenzó una renovación estilística que, poco a poco, la hizo abandonar a Felipe Varela, el que durante años fue su diseñador de cabecera, apostando especialmente por marcas españolas más pequeñas o firmas low cost. Letizia combinó estilismos arriesgados con el vestido negro efecto cuero de &Other Stories que llevó a ARCO o el diseño fucsia con cut outs con el que marcó abdominales, con el traje de chaqueta por el que siempre apostó para reuniones de trabajo más serias.

Sin embargo, en el último año, la reina ha dado un paso más y el traje de chaqueta es el estilismo fundamental de su armario, utilizándolo tanto para actos diurnos como incluso para citas nocturnas como los Premios Princesa de Girona el pasado verano. Los ha lucido de todos los colores y patrones posibles, estrenando o repitiendo, desde americanas cruzadas hasta un clásico esmoquin como el que eligió para los Premios Francisco Cerecedo, una cita en la que antaño vestía los vestidos más rompedores de su armario.

La reina Letizia con un traje de raya diplomática y corbata Lavallière
  El traje de raya diplomática y corbata Lavallière que lució la reina el pasado marzoGTRES

Esta etapa de sobriedad coincide con los primeros diez años de Felipe VI en el trono y, según Marina Fernández, hay que tener en cuenta antes de nada que este cambio es "una elección personal" y "se debe de sentir más cómoda". "¿Por qué lleva más pantalón? Pues se debe sentir más favorecida que con vestido. Punto. También está el tema del Neuroma de Morton, que quizá pues como tiene que llevar menos tacón se encuentra más favorecida. Son un poco elucubraciones", comenta la experta. 

Eso sí, Fernández destaca que lo importante es que la reina Letizia está haciendo que el protocolo avance. "La tradición protocolaria, la etiqueta social tradicional, no reconoce el pantalón en la mujer. Solo reconoce la falda y el vestido. Entonces, que mujeres como Letizia, la reina del España, elijan trajes de pantalón para actos oficiales o que Leonor llevara un traje de pantalón en el Congreso de los Diputados en la jura de la Constitución es un motor cambio", defiende la politóloga. 

La reina Letizia, con un traje burdeos, y la princesa Leonor, con un traje azul marino en una visita a Navarra
  Letizia y Leonor, trajeadas en una visita a NavarraGetty Images

"Eso es lo que hace que la literatura protocolaria, que evidentemente no es una ley ni nada que se le parezca, que esa costumbre protocolaria se ponga al día con lo que ocurre en la sociedad española, donde la mayoría de las mujeres van en pantalón", detalla Fernández. 

Además, la experta cree que es positivo para la imagen de la casa real. "Es importantísimo. Acerca la figura de la reina, de la princesa y de la infanta a las mujeres españolas de su generación que llevan pantalones", defiende. 

Leonor y Sofía siguen los pasos de su madre

La reina ha hecho del traje un conjunto imprescindible para ella y sus hijas han seguido sus pasos. La princesa Leonor apostó un traje blanco para jurar la Constitución al cumplir la mayoría de edad, eligió un rojo para su primer viaje en solitario a Portugal y ha lucido modelos tipo esmoquin tanto en los Princesa de Asturias como en los Princesa de Girona. 

  Leonor, jurando la ConstituciónGTRES

"El traje de chaqueta se ha convertido en su uniforme simbólico, una manera de proyectar autoridad y madurez sin perder elegancia. Es práctico, fotogénico y transmite seriedad, que es algo esencial en su papel público", explicó la estilista Erea Louro a El HuffPost una radiografía sobre la princesa Leonor. 

Además, Louro explicó que, por su edad, la heredera "puede jugar dentro de ese formato" e innovar utilizando tejidos diferentes y accesorios de todo tipo. Lo mismo puede hacer su hermana, la infanta Sofía, que siguió los pasos de Leonor y Letizia el pasado diciembre, cuando lució un traje blanco de americana cruzada para presidir los premios de fotografía que llevan su nombre en su primer acto en solitario. 

  La infanta Sofía, entregando el diploma a uno de los premiadosGTRES

Hasta ahora parecía que la pequeña de la familia real se desmarcaba un poco del estilo de su madre y su hermana, pero la imagen de los tres trajes en Asturias deja claro que el estilo de casa real está muy claro. 

