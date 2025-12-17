Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rajoy dice ahora que un presidente tiene que "darse cuenta de cuándo sobra"
Política
Política

Rajoy dice ahora que un presidente tiene que "darse cuenta de cuándo sobra"

El expresidente deja caer que va por "esa persona en la que ustedes están pensando ahora". No, a pesar de como ha formulado la frase no es Bárcenas.

Antón Parada
Antón Parada
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante la presentación de su último libro 'El arte de gobernar'; con un detalle de la moción de censura de 2018 de fondo.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante la presentación de su último libro 'El arte de gobernar'; con un detalle de la moción de censura de 2018 de fondo.Getty Images

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a dar consejos políticos en uno de esos actos en los que va presentado su último libro, El arte de gobernar. Apoyándose en esa suerte de aval que le otorgan "reflexiones y vivencias de 40 años de vida política" y el ser un exmandatario "jubilado", el político gallego ha expuesto su decálogo de condiciones que debe cumplir el buen gobernante.

Ante una audiencia de tres centenares de personas congregadas en el Teatro Juan Bravo de Segovia, y arropado por el mandatario castellano y leonés, Alfonso Fernández-Mañueco; Rajoy ha comenzado a desvelar cuáles son esos requisitos para ser un buen gobernante. El primero que "no debe de mentir". También ha dejado una de esas frases suyas en las que tira del concepto 'cosas'. Rajoy defiende que hay que "eliminar estigmas y dedicarse a la política de las cosas, en lugar de ocuparse de las cosas de la política". Pero no se ha quedado ahí.

"[Un político debe de] darse cuenta de cuándo sobra y actuar en consecuencia"
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España

Rajoy ha asegurado que un presidente debe de "darse cuenta de cuándo sobra y actuar en consecuencia". Así lo ha defendido el mismo político que fue apeado del Ejecutivo en la moción de censura de 2018 -a la que ni se presentó y su escaño lo ocupó el bolso de su vicepresidenta mientras estaba en un bar-, tras ser condenado el Partido Popular por corrupción y tras negarse a dimitir y convocar elecciones asediado por los escándalos de la trama Gürtel, Púnica, Lezo o la trama parapolicial del 'caso Kitchen'.

Rajoy: "Esa persona en la que ustedes están pensando ahora"

En este sentido, Rajoy también ha dado pistas de por quién -qué político- van esta serie de consejos o advertencias de que sería necesario echarse a un lado. Lo ha deslizado indicando que "ninguna de las condiciones que figuran aquí para ser buen gobernante las cumple esa persona en la que ustedes están pensando ahora". A pesar de lo similar de la construcción de dicha frase con el "esa persona de la que usted me habla", no, no estaba aludiendo al extesorero popular Luis Bárcenas.

A modo de despedida, ha regalado un consejo a los jóvenes políticos. Les ha pedido que "no salten el escalafón, combinen con acierto prudencia y audacia y lean, escuchen y miren". Pero, sobre todo, que "cuando vayan a decidir, piensen antes y decidan después, en lugar de lo que se aprecia ahora, cuando se decide antes y se piensa luego".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 