Rajoy dice ahora que un presidente tiene que "darse cuenta de cuándo sobra"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante la presentación de su último libro 'El arte de gobernar'; con un detalle de la moción de censura de 2018 de fondo.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a dar consejos políticos en uno de esos actos en los que va presentado su último libro, El arte de gobernar. Apoyándose en esa suerte de aval que le otorgan "reflexiones y vivencias de 40 años de vida política" y el ser un exmandatario "jubilado", el político gallego ha expuesto su decálogo de condiciones que debe cumplir el buen gobernante.

Ante una audiencia de tres centenares de personas congregadas en el Teatro Juan Bravo de Segovia, y arropado por el mandatario castellano y leonés, Alfonso Fernández-Mañueco; Rajoy ha comenzado a desvelar cuáles son esos requisitos para ser un buen gobernante. El primero que "no debe de mentir". También ha dejado una de esas frases suyas en las que tira del concepto 'cosas'. Rajoy defiende que hay que "eliminar estigmas y dedicarse a la política de las cosas, en lugar de ocuparse de las cosas de la política". Pero no se ha quedado ahí.

"[Un político debe de] darse cuenta de cuándo sobra y actuar en consecuencia" Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España

Rajoy ha asegurado que un presidente debe de "darse cuenta de cuándo sobra y actuar en consecuencia". Así lo ha defendido el mismo político que fue apeado del Ejecutivo en la moción de censura de 2018 -a la que ni se presentó y su escaño lo ocupó el bolso de su vicepresidenta mientras estaba en un bar-, tras ser condenado el Partido Popular por corrupción y tras negarse a dimitir y convocar elecciones asediado por los escándalos de la trama Gürtel, Púnica, Lezo o la trama parapolicial del 'caso Kitchen'.

Rajoy: "Esa persona en la que ustedes están pensando ahora"

En este sentido, Rajoy también ha dado pistas de por quién -qué político- van esta serie de consejos o advertencias de que sería necesario echarse a un lado. Lo ha deslizado indicando que "ninguna de las condiciones que figuran aquí para ser buen gobernante las cumple esa persona en la que ustedes están pensando ahora". A pesar de lo similar de la construcción de dicha frase con el "esa persona de la que usted me habla", no, no estaba aludiendo al extesorero popular Luis Bárcenas.

A modo de despedida, ha regalado un consejo a los jóvenes políticos. Les ha pedido que "no salten el escalafón, combinen con acierto prudencia y audacia y lean, escuchen y miren". Pero, sobre todo, que "cuando vayan a decidir, piensen antes y decidan después, en lugar de lo que se aprecia ahora, cuando se decide antes y se piensa luego".