Cerdán reduce el informe de la UCO a "especulaciones policiales": ​"Soy inocente, no soy un corrupto"

El exsecretario de organización, Santos Cerdán, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Sin embargo, ha querido señalar al principio de la sesión que él no es ningún corrupto y que el informe de la UCO que supuso su imputación y entrada en prisión está construido sobres meras "especulaciones policiales".

En su intervención en la Cámara Alta, Cerdán ha dicho que se le está persiguiendo y restringiendo sus libertades o derechos fundamentales, "de una forma parecida a la Inquisición". "No se investiga ningún delito concreto. Se investiga a personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía. Nadie está buscando la verdad. Ni aquí ni en el Congreso. Ustedes han construido un relato", ha dicho.

Sin entrar en la investigación, Cerdán ha tildado de mentira que sea socio de Servinabar, pese a que la UCO encontró una escritura de compra de acciones a nombre de Cerdán, empresa clave en la trama Koldo. "No tiene ninguna veracidad", ha dicho.

De hecho, para Cerdán, todo el informe de la Guardia Civil está basado en meras "especulaciones policiales". "Un atestado que se construye a partir de meras conjeturas y que se elevan a sentencia condenatoria para dilapidarme en la plaza pública", ha señalado.

Además, ha añadido que los audios de Koldo que aparecen en el mismo informe son falsos. "Los peritos de la Guardia Civil no han podido confirmar la autenticidad de los audios. ¿Cómo es posible que algunas de las grabaciones estén hechas en un sistema operativo que no existía? Técnicamente es imposible, a no ser que hayan sido editados o manipulados", ha dicho.

En su 'careo' con el senador de Vox, el exsecretario de organización del PSOE ha llegado a insinuar que el origen de la investigación tuvo lugar en un encuentro de la Guardia Civil con Vox en 2021. "Líderes de Vox se reunieron con altos miembros de la Guardia Civil en El Cigarral. Me gustaría saber de qué hablaron en esa finca de Toledo", ha especulado.

De hecho, el exdiputado ha apuntado a que si se investiga podría llegarse a la conclusión de que "todo parte de las cloacas del Estado". Y cree que sus negociaciones con partidos independentistas, como Junts o Bildu, habrían también forzado a esa trama oscura a operar contra él. "A nivel personal he pagado una factura muy importante", ha dicho.

Finalmente, Cerdán ha asegurado que es inocente y no un corrupto, algo que se acabará "demostrando". No ha habido reproches importantes a su expartido, el PSOE, aunque sí ha dicho en una ocasión que es mejor haber acudido "solo" al Senado "que mal acompañado". "No necesito apoyo de nadie", ha añadido. Igualmente, también ha negado "rotundamente" que el partido socialista se haya financiado de forma ilegal y ha asegurado que "nunca" controló el dinero de las primarias de 2017 en las que Sánchez alcanzó la Secretaría General del partido, al tiempo que ha defendido la legalidad de la misma. "El dinero salía de los afiliados y las afiliadas", ha afirmado.