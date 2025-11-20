Georgina Rodríguez rescata un vestido de ganadora de Oscar para su cena con Donald Trump

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vuelven a estar en el centro de la polémica después de reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. La pareja forma parte de la delegación que se ha desplazado a Estados Unidos en el marco de la visita de Estado del príncipe Mohamed bin Salmán al país y no se han perdido la cena de gala ofrecida en su honor.

La influencer no ha dudado en ir documentado parte de su paso por Estados Unidos, desvelando los detalles del estilismo que lució para la citada velada. Concretamente, Rodríguez lució un diseño azul marino de la temporada 2005 de la firma Guy Laroche que tiene mucha historia.

Hilary Swank, con su Oscar en febrero de 2005 Ron Galella Collection via Getty

La espalda del vestido de Hilary Swank que ha lucido Georgina Rodríguez FilmMagic/Getty Images

Es la prenda con la que la actriz Hilary Swank recogió el Oscar por su interpretación en Million Dollar Baby. Se trata de un diseño de manga larga ajustado al cuerpo, con un drapeado en la parte central del vestido y la espalda completamente abierta que Rodríguez ha combinado de manera similar a la oscarizada intérprete.

La influencer también optó por un sencillo recogido para dejar a la vista la espalda de la prenda y lucir unos pendientes de diamantes y zafiros al más puro estilo Georgina, fan de las joyas de gran tamaño.

Además de participar en la cena de gala, Rodríguez se reunió con el presidente Trump junto a Cristiano Ronaldo en el Despacho Oval, donde conversaron durante unos minutos con el mandatario estadounidense. Para la ocasión la influencer volvió a hacer gala de su estilo extravagante, luciendo un voluminoso abrigo de piel y un bolso Hermès exótico de piel de cocodrilo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se mudaron a Arabia Saudí a finales de 2022, cuando el futbolista portugués fichó por el equipo Al-Nassr. Desde entonces, la pareja ha no ha dudado en mostrar su estilo de vida de lujo en la capital del país.