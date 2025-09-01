Julia Roberts y Amanda Seyfried dejan una imagen inédita en el Festival de Venecia: esta es la razón

Julia Roberts llegó el pasado viernes al Festival de Venecia acaparando todas las miradas para presentar su nueva película, After the Hunt. La estrella se puso a las órdenes de Luca Guadagnino en esta cinta que ha dado mucho que hablar en los primeros días de certamen.

Para la ocasión, Roberts no dejó ningún detalle al azar y fue la primera persona en lucir looks de Dario Vitale para Versace, inaugurando la nueva etapa de la marca tras la salida de Donatella Versace. Durante la rueda de prensa de presentación de la película, la oscarizada actriz eligió un conjunto formado por un vaquero, una americana azul marina de hombreras pronunciadas y una camisa amarilla con rayas rosas.

Julia Roberts, en la presentación de 'After the Hunt' GETTY IMAGES

El look apareció en todas las revistas especializadas y captó la atención de otra actriz: Amanda Seyfried. La intérprete escribió un comentario en la publicación de Elizabeth Stewart, estilista de ambas, pidiendo llevar el mismo estilismo que Roberts.

La actriz vio su deseo concedido y este lunes se presentó en la presentación The Testament Of Ann Lee, su nueva película, luciendo el mismo look que Roberts, a excepción de unas sandalias en lugar de calzado cerrado.

"Gracias por compartir", escribió Seyfried en una publicación en su Instagram con un corazón dedicado a su compañera. Por su parte Stewart agradeció a Roberts su "generosidad y sostenibilidad" al dejar que Seyfried luciera el mismo estilismo que ella, algo poco habitual en las alfombras rojas. "Compartir es cuidar", añadió la estilista.

Amanda Seyfried, este lunes en Venecia GETTY IMAGES

Además de llevar el primer conjunto de Dario Vitale para Versace durante el día, Roberts también eligió para la noche el primer vestido de Atelier Versace diseñado en exclusiva para ella por el nuevo director creativo de la marca. Se trata de un diseño azul marino y negro con motivos geométricos y un ligero drapeado que tardó más de 300 horas de trabajo en confeccionarse.

Julia Roberts, en la alfombra roja de Venecia GETTY IMAGES