Rosalía confirma que estos son los pantalones más buscados de la primavera

Si hay un pantalón que ha causado tanto amor como odio en los últimos años, ese es el de cintura baja que se popularizó en los 2000 y que en los últimos tiempos ha vuelto a estar muy presente en las tiendas. Fueron muchas las mujeres que juraron y perjuraron que no volverían a lucirlo, pero la moda siempre vuelve y no es extraño ver este tipo de prenda de nuevo en las calles actualmente.

A juzgar por las tendencias para esta primavera, está pasando algo similar con los pantalones capri, de los que tradicionalmente se ha dicho que no sientan bien y que mejor desterrar de los armarios. No opina lo mismo Rosalía, que ha sido una de las últimas celebrities es adueñarse de esta prenda y lucirla durante su fin de semana en Sevilla.

La artista combinó unos pantalones de este corte en color negro con una chaqueta con pelo y unas bailarinas blancas, dejando claro que es uno de los looks que más veremos esta primavera.

Rosalía es la última en lucir los pantalones capri, pero no la única. En los últimos meses hemos visto a rostros conocidos como Hailey Bieber, Bella Hadid, Gwyneth Paltrow, Kendall Jenner o Amanda Seyfried luciendo esta prenda.

Bella Hadid, con pantalón capri en color negro Michael Stewart/Getty Images

El regreso de este tipo de pantalones se veía venir fruto de la nostalgia por recuperar prendas y accesorios del pasado, especialmente en los últimos años de los 90 y principios de los 2000. Pero el estreno de Love Story y la fascinación por el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy, que fue fotografiada en varias ocasiones con esta prenda, ha hecho que este pantalón sea todavía más popular.

Cómo combinar los pantalones capri

Este tipo de pantalón está de moda, pero en concreto los modelos en color negro. Son los más clásicos, lo más sofisticados y los más versátiles, ya que permiten combinarlos con diferentes partes de arriba y zapatos. Encontrar un modelo concreto que se adapte a cada uno es fácil ya que hay numerosas opciones en diferentes rangos de precio según la tienda.

Desde modelos más asequibles en Zara, Mango, Bershka o Pull&Bear, hasta opciones de mayor calidad en firmas como Bash o Ralph Lauren, donde este tipo de pantalón ronda los 150 euros.

Gwyneth Paltrow combina el pantalón capri con americana y mocasines Andrea Cremascoli/Getty Images

¿Cómo incorporarlo al armario? La combinación ganadora que más se ha visto en las calles implicar lucir unas bailarinas planas o una sandalias sencillas, que pueden ir desde un modelo clásico de tiras hasta unas chanclas con tacón, que también son tendencia esta primavera/verano.

En la parte superior del estilismo es donde cada una puede jugar con su propia personalidad, apostando por introducir algo de color a través de un top o camisa desenfada, y añadiendo una chaqueta ligeramente oversize o corta y ajustada.

A pesar de que el negro es el color predominante, hay opciones para las que prefieran arriesgar un poco más en los meses estivales. El estampado de vichy también se ha posicionado como otra tendencia a tener en cuenta y en Zara y Pull&Bear se pueden encontrar modelos en rojo, mientras que en Mango hay opciones con el estampado clásico en negro.