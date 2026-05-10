Una perla a orillas del Guadalquivir: Rosalía brilla en Sevilla en la 'Jarana del Guadalquivir'

El concierto de Rosalía este sábado, organizado por Netflix en el río Gualquivir a su paso por Sevilla.

La ciudad de Sevilla se ha rendido a los pies de Rosalía. La ciudad se ha convertido este sábado en un enorme escenario para la catalana con motivo de la presentación de la segunda temporada de Berlín: La dama del armiño, el spin-off de La Casa de Papel. El evento ha sido organizado por Netflix en las aguas del río Guadalquivir.

La cita comenzó al anochecer con una DJ en directo instalado junto a la popular Torre del Oro de la capital andaluza, mientras cientos de asistentes se concentraban en el Paseo Colón para seguir un espectáculo concebido como una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie. Además, a lo largo de la velada, varios actores aparecieron brindando desde una embarcación que recorría el río y finalmente desembarcaron en el escenario flotante.

El actor Pedro Alonso, protagonista de la ficción en el papel de Berlín, intervino ante el público en un discurso que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes y del resto del elenco, entre ellos José Luis García Pérez, que intervino para dar gracias a su padre señalando al cielo.

Tras la intervención, la música de la mítica Bella Ciao, convertida en símbolo de La Casa de Papel, marcó la llegada de una embarcación llamada La Jarana, que apareció bajo el puente de San Telmo con varios integrantes caracterizados con las máscaras de Dalí y acompañados por el personaje del Profesor.

La cantante Rosalía apareció finalmente cerca de las 23:00 horas para interpretar los temas La Perla y Reliquia, actuación que puso el cierre musical al evento organizado por Netflix en la capital andaluza. El broche final de la noche: un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir.

Los actores que se han dejado ver durante el evento: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Marta Nieto, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte.

Por su parte, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha explicado en un comunicado que todo el proceso de colaboración con Rosalía se desarrolló con absoluta discreción, desde las primeras negociaciones hasta los ensayos necesarios para la puesta en escena del espectáculo. En total se realizaron dos sesiones de ensayo: la primera, la mañana del viernes 8 de mayo, en la sala de ensayos del Teatro de la Maestranza; y la segunda, ya en la madrugada del sábado 9, sobre la plataforma flotante instalada en el río Guadalquivir donde finalmente tuvo lugar la actuación.