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Una perla a orillas del Guadalquivir: Rosalía brilla en Sevilla en la 'Jarana del Guadalquivir'
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Una perla a orillas del Guadalquivir: Rosalía brilla en Sevilla en la 'Jarana del Guadalquivir'

La serie Berlin culmina de esta forma la presentación de su nueva temporada, que ha sido grabada en la capital andaluza.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
SEVILLE ANDALUSIA, SPAIN - MAY 09: Performance by Rosalia during the gala 'Jarana en el Guadalquivir' for the global premiere of 'Berlin y la dama del armiño'. on 9 May 2026 in Seville (Andalusia, Spain). The global premiere of the second season of the spin-off of 'La casa de papel', entitled 'Berlin y la dama del armiño', which takes place yesterday Friday and today, Saturday, will host several outstanding events in Seville. Today, Saturday, this event has taken place on the Guadalquivir River starting with a red carpet where the cast and VIP guests have paraded, and later the international artist Rosalia will perform. (Photo By Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images)
El concierto de Rosalía este sábado, organizado por Netflix en el río Gualquivir a su paso por Sevilla.Europa Press via Getty Images

La ciudad de Sevilla se ha rendido a los pies de Rosalía. La ciudad se ha convertido este sábado en un enorme escenario para la catalana con motivo de la presentación de la segunda temporada de Berlín: La dama del armiño, el spin-off de La Casa de Papel. El evento ha sido organizado por Netflix en las aguas del río Guadalquivir.

La cita comenzó al anochecer con una DJ en directo instalado junto a la popular Torre del Oro de la capital andaluza, mientras cientos de asistentes se concentraban en el Paseo Colón para seguir un espectáculo concebido como una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie. Además, a lo largo de la velada, varios actores aparecieron brindando desde una embarcación que recorría el río y finalmente desembarcaron en el escenario flotante.

El actor Pedro Alonso, protagonista de la ficción en el papel de Berlín, intervino ante el público en un discurso que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes y del resto del elenco, entre ellos José Luis García Pérez, que intervino para dar gracias a su padre señalando al cielo.

Tras la intervención, la música de la mítica Bella Ciao, convertida en símbolo de La Casa de Papel, marcó la llegada de una embarcación llamada La Jarana, que apareció bajo el puente de San Telmo con varios integrantes caracterizados con las máscaras de Dalí y acompañados por el personaje del Profesor.

La cantante Rosalía apareció finalmente cerca de las 23:00 horas para interpretar los temas La Perla y Reliquia, actuación que puso el cierre musical al evento organizado por Netflix en la capital andaluza. El broche final de la noche: un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir.

Los actores que se han dejado ver durante el evento: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Marta Nieto, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte.

Por su parte, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha explicado en un comunicado que todo el proceso de colaboración con Rosalía se desarrolló con absoluta discreción, desde las primeras negociaciones hasta los ensayos necesarios para la puesta en escena del espectáculo. En total se realizaron dos sesiones de ensayo: la primera, la mañana del viernes 8 de mayo, en la sala de ensayos del Teatro de la Maestranza; y la segunda, ya en la madrugada del sábado 9, sobre la plataforma flotante instalada en el río Guadalquivir donde finalmente tuvo lugar la actuación.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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