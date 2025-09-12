Tu clínica de medicina estética barrio Salamanca Madrid: soluciones para tu belleza y bienestar

En MED Medicina Estética Barrio Salamanca, nos especializamos en ofrecer soluciones personalizadas y avanzadas en diversas áreas, incluyendo Medicina Estética Madrid, Dermatología, Tricología, Fisioterapia y Ginecología. Nuestro equipo está compuesto por profesionales altamente cualificados con amplia experiencia y trayectoria, garantizando una atención de máxima calidad, seguridad y resultados excepcionales en cada tratamiento.

Durante tu primera consulta, realizamos una valoración exhaustiva para diseñar un plan de tratamiento específico, adaptado a tus necesidades terapéuticas. En MED Medicina Estética Barrio Salamanca, nos distinguimos por un trato cercano y confidencial, fomentando un entorno de confianza y bienestar donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Nuestro fin es ofrecerte tratamientos con garantías, utilizando tecnología de última generación y materiales de la más alta calidad.

Armonización facial Madrid: la clave para un rejuvenecimiento natural

Todos deseamos lucir radiantes y atenuar los signos del envejecimiento. Hoy, esto es posible gracias a tratamientos innovadores, efectivos y mínimamente invasivos. Nos referimos a la armonización facial Madrid, un concepto de la Medicina Estética Madrid moderna que implica un tratamiento personalizado y global de diferentes zonas del rostro. Combina diversos tipos de rellenos e incluso puede complementarse con otras tecnologías.

Consiste en la mejora integral del óvalo facial, con énfasis especial en el tercio medio e inferior del rostro, abordando principalmente la flacidez. Es una opción ideal para pacientes que no desean someterse a cirugía. Permite adecuar las líneas y formas del rostro a la nueva situación anatómica condicionada por la edad, devolviendo a tus facciones una imagen fresca y natural.

Utilizamos un protocolo de tratamientos combinados que se adapta a las necesidades individuales de cada paciente. Esto incluye hilos PDO (tensores), junto con elementos estimuladores o inductores de colágeno como hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, caprolactona o ácido hialurónico, aplicados en los vectores tensionales de la piel. Si existen zonas con grasa resistente (como papada o bola de Bichat), aplicamos activos específicos. Además, si es necesario, se incorpora aparatología médica como radiofrecuencia o HIFU (ultrasonido focalizado). Devolver la belleza global del rostro de forma natural y duradera es completamente posible.

¿Cómo se realiza la armonización facial?

Se aprovechan amplias zonas faciales, trabajando un tercio facial completo o un grupo muscular, esquelético y dérmico. Se inyecta anestesia local o regional y se programan

varias citas para completar toda la remodelación. Podemos realizar desde la recuperación de volúmenes y la mejora de la calidad de la piel, hasta la corrección de problemas de flacidez e incluso la mejora de zonas dinámicas, ojeras o la zona temporal.

¿A quién va dirigido el tratamiento de armonización facial?

La armonización facial está dirigida a todos los grupos de edad, sexo o fotoenvejecimiento, siendo especialmente indicada para edades medias-maduras, alrededor de los 40 años. Se realiza una valoración inicial del estado de la piel, la grasa facial superficial, medial y profunda, así como del soporte óseo y muscular. Con base en esta evaluación, se diseña una estrategia de procedimiento y se planifica un calendario de tratamiento. El resultado es natural, anatómico y completamente integrado con los rasgos del paciente, con un mantenimiento que puede superar el año.

