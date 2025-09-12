Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tu clínica de medicina estética barrio Salamanca Madrid: soluciones para tu belleza y bienestar
Moda y Belleza

Moda y Belleza

Tu clínica de medicina estética barrio Salamanca Madrid: soluciones para tu belleza y bienestar

Durante la primera consulta, realizan una valoración exhaustiva para diseñar un plan de tratamiento específico.

Redacción HuffPost
Una doctora valora el rostro de su paciente.AGENCIA

En MED Medicina Estética Barrio Salamanca, nos especializamos en ofrecer soluciones personalizadas y avanzadas en diversas áreas, incluyendo Medicina Estética Madrid, Dermatología, Tricología, Fisioterapia y Ginecología. Nuestro equipo está compuesto por profesionales altamente cualificados con amplia experiencia y trayectoria, garantizando una atención de máxima calidad, seguridad y resultados excepcionales en cada tratamiento.

Durante tu primera consulta, realizamos una valoración exhaustiva para diseñar un plan de tratamiento específico, adaptado a tus necesidades terapéuticas. En MED Medicina Estética Barrio Salamanca, nos distinguimos por un trato cercano y confidencial, fomentando un entorno de confianza y bienestar donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Nuestro fin es ofrecerte tratamientos con garantías, utilizando tecnología de última generación y materiales de la más alta calidad.

Armonización facial Madrid: la clave para un rejuvenecimiento natural

Todos deseamos lucir radiantes y atenuar los signos del envejecimiento. Hoy, esto es posible gracias a tratamientos innovadores, efectivos y mínimamente invasivos. Nos referimos a la armonización facial Madrid, un concepto de la Medicina Estética Madrid moderna que implica un tratamiento personalizado y global de diferentes zonas del rostro. Combina diversos tipos de rellenos e incluso puede complementarse con otras tecnologías.

Consiste en la mejora integral del óvalo facial, con énfasis especial en el tercio medio e inferior del rostro, abordando principalmente la flacidez. Es una opción ideal para pacientes que no desean someterse a cirugía. Permite adecuar las líneas y formas del rostro a la nueva situación anatómica condicionada por la edad, devolviendo a tus facciones una imagen fresca y natural.

Utilizamos un protocolo de tratamientos combinados que se adapta a las necesidades individuales de cada paciente. Esto incluye hilos PDO (tensores), junto con elementos estimuladores o inductores de colágeno como hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, caprolactona o ácido hialurónico, aplicados en los vectores tensionales de la piel. Si existen zonas con grasa resistente (como papada o bola de Bichat), aplicamos activos específicos. Además, si es necesario, se incorpora aparatología médica como radiofrecuencia o HIFU (ultrasonido focalizado). Devolver la belleza global del rostro de forma natural y duradera es completamente posible.

¿Cómo se realiza la armonización facial?

Se aprovechan amplias zonas faciales, trabajando un tercio facial completo o un grupo muscular, esquelético y dérmico. Se inyecta anestesia local o regional y se programan

varias citas para completar toda la remodelación. Podemos realizar desde la recuperación de volúmenes y la mejora de la calidad de la piel, hasta la corrección de problemas de flacidez e incluso la mejora de zonas dinámicas, ojeras o la zona temporal.

¿A quién va dirigido el tratamiento de armonización facial?

La armonización facial está dirigida a todos los grupos de edad, sexo o fotoenvejecimiento, siendo especialmente indicada para edades medias-maduras, alrededor de los 40 años. Se realiza una valoración inicial del estado de la piel, la grasa facial superficial, medial y profunda, así como del soporte óseo y muscular. Con base en esta evaluación, se diseña una estrategia de procedimiento y se planifica un calendario de tratamiento. El resultado es natural, anatómico y completamente integrado con los rasgos del paciente, con un mantenimiento que puede superar el año.

¿Quieres empezar hoy mismo tu tratamiento médico estético? Pide tu consulta de diagnóstico y valoración GRATIS en nuestra clínica de medicina estética en el Barrio de Salamanca, un centro especializado en belleza Barrio Salamanca.

Redacción HuffPost