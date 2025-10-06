Nuevo giro en el caso Mario Biondo: la Audiencia de Madrid admite que pudo no ser un suicidio

Más de 12 años después de que el cuerpo sin vida de Mario Biondo fuese descubierto en el domicilio que el cámara de televisión compartía con su pareja, Raquel Sánchez Silva, el caso parece que podría reabrirse de nuevo.

Mientras que las investigaciones en España se cerraron concluyendo que la muerte de Mario Biondo había sido un suicidio, la familia del cámara nunca aceptó esta resolución y recurrieron a la justicia italiana con el fin de demostrar que su hijo había sido asesinado.

“Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio”, rezaba la sentencia del juez de Palermo que se hizo pública en agosto de 2022. A pesar de ello, el caso tuvo que ser cerrado por la imposibilidad de avanzar en las investigaciones después de tanto tiempo.

Más de tres años después, el equipo de abogados de la familia, Vosseler Abogados, ha anunciado que una resolución judicial de la Audiencia Provincial de Madrid admite que, "de la resolución del Tribunal de Palermo parece desprenderse que la muerte no fue suicida”. El auto de Madrid recoge que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no lo fueron y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”. Ahora bien, al mismo tiempo desestima el recurso “por cosa juzgada”.

Según un comunicado emitido por Leire López, representante legal de la familia, su equipo de abogados recurrirá ante el Tribunal Constitucional para reabrir el caso.