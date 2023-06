Pedro, José Antonio y Rebeca, tres jóvenes con discapacidad intelectual que son ejemplo e inspiración

Dice Pedro Payares que a él le quiere todo el mundo: le quieren en el bar al que cada mañana acude a desayunar; le quieren en el gimnasio donde entrena; le quieren en el equipo de fútbol donde juega de portero; y le quieren sus primas para irse de "cachondeo por ahí".

El gaditano es, junto a José Antonio Carmona y Rebeca García, protagonista de Fanáticos de lo Real —disponible en Movistar Plus+, Dazn y en el perfil de Youtube de Burger King—, el documental de la cadena de restauración que se adentra en la vida de estos tres jóvenes con discapacidad intelectual para los que el fútbol se ha convertido en el motor de sus vidas. Los tres juegan en LaLiga Genuine Santander, iniciativa integradora de responsabilidad social puesta en marcha por LaLiga, a través de su Fundación, consistente en una liga de fútbol para personas con discapacidad intelectual.

El camino de los tres protagonistas no ha sido fácil: los primeros años de su vida pasaron entre consultas médicas, diagnósticos y el temor al rechazo. Al final, para la gente que les rodea se han convertido en un ejemplo de constancia y esfuerzo en su día a día.

Un esfuerzo que su familia valora inmensamente porque contribuye a normalizar su situación, "lograr su independencia y poder tener su vida", reclama el padre de José Antonio. El joven acude cada día puntual a su cita con su puesto de trabajo en un restaurante Burger King donde lleva trabajando un año gracias al acuerdo de inclusión sociolaboral firmado con LaLiga, mediante el que otros 25 jugadores de LaLiga Genuine Santander también se han incorporado a otros locales de la cadena en toda España. "Me cambió la vida encontrar trabajo. Soy más independiente y me siento orgulloso con mis compañeros cuando están siempre a mi lado apoyándome", asegura el protagonista.

A la otra protagonista, Rebeca, el equipo de especialistas le recomendó participar en una actividad integradora, no sólo estar rodeada de personas con discapacidad. "La psicóloga del centro nos aconsejó que, ya que estaba en un colegio especial, saliese para que todo en su vida no fuera una burbuja”, cuenta su madre. Así que no juega en un equipo fútbol, juega en dos: el Valencia Inclusivo y el Sporting de Xirivella. "En el fútbol le demuestra a todo el mundo lo que ella puede hacer y que no es menos que nadie", asegura su orgullosa madre.

Inspiración para los que les rodean

Los protagonistas del documental 'Fanáticos de lo Real'.

Esta pasión por el deporte rey de Rebeca supuso que una lesión, que la mantuvo retirada del campo durante semanas, se convirtiese en un duro golpe para ella. Además, como reconoce su compañera de equipo, ella es la que hace los goles —cuestión especialmente importante ahora que el Sporting de Xirivella está en primera— y la necesitan.

La vida de José Antonio Carmona transcurre entre entrenamientos, trabajo y partidos de fútbol. "Tengo una vida muy activa", asegura el entregado capitán del Córdoba Genuine del que su padre es entrenador y utillero del Córdoba juvenil A.

Como para Rebeca y José Antonio, el fútbol es una prioridad para Pedro y alardea de que es conocido como "Pedrito Araña, el mejor portero de España", mientras sigue soñando con convertirse en jugador profesional de fútbol. "El día a día a día de él es el fútbol. El día que tiene entrenamiento, ese día es entrenamiento nada más. Y el día que no tiene, pues es gimnasio porque quiere estar fuerte para el partido del domingo", explica su entrenador en el Cádiz Genuine.

Rebeca, José Antonio y Pedro llevan una vida común, pero su pasión y sus ganas les han convertido, además, en inspiración de la gente que les rodea. "La discapacidad no es nada. No es nada malo. No somos extraños", concluye Rebeca. "Necesitamos más personas como ellos en el mundo", asegura el padre de José Antonio. "¿Por qué ellos son especiales? Hay que tratarlos como a los demás. Todos iguales", reafirma la madre de Pedro.