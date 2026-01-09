Un jubilado se ve obligado a vender su casa de dos plantas por 7.000 euros: "Soy víctima de estos tiempos"

Un jubilado de 64 años se ha visto obligado a vender su casa unifamiliar de dos plantas ubicada en la ciudad finlandesa de Kouvola tras atravesar problemas económicos y haber contraído deudas.

Lo llamativo es que la vivienda se ha vendido por un precio final de solo 7.000 euros, una cantidad de dinero que ha sido insuficiente para cubrir las deudas del jubilado, llamado Ari Matilainen.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, el hombre de 64 años ha reaccionado a ese bajo precio venta afirmando que "soy una víctima de los tiempos que corren. Es triste que haya pasado esto".

El inmueble, de 80 años de antigüedad, está edificado sobre una estructura de madera y se encuentra a medio kilómetro del centro urbano de Kouvola. El conjunto de las conexiones eléctricas e ingenieras que tuvieron que efectuarse en la parcela costaron más que los 7.000 euros por los que se ha vendido la casa.

El propietario de la vivienda esperaba recibir al menos 48.000 euros

Las deudas de Ari Matilainen ascendían a unos 30.000 euros, por lo que la venta de la vivienda únicamente ha servido para hacer frente a una pequeña parte de la cantidad adeudada.

En ese sentido, el propietario esperaba que la venta de la parcela le reportara al menos 48.000 euros, que fue el precio por el que adquirió la casa hace unos años. Además, el jubilado destinó 25.000 euros adicionales a renovar la vivienda.

El problema es que el propio dueño del inmueble había solicitado un permiso de demolición para el edificio, por lo que la propiedad se vendió como apta para su demolición, y el comprador tuvo que sopesar los posibles costes de demolición, que se estiman aproximadamente entre 15.000 y 20.000 euros.

"El edificio está en buen estado y se puede salvar y renovar"

"El tejado de la casa se había sustituido recientemente. Se podría haber construido una casa adosada en la parcela", ha argumentado el hombre, quien ha asegurado que "el edificio está en buen estado y se puede salvar y renovar".

Sin embargo, la realidad es que la agencia ejecutora ha vendido la propiedad en una subasta al mejor postor por la citada cifra de 7.000 euros. El jubilado ha acudido al Tribunal de Distrito de Päijät-Häme al considerar que la vivienda se ha vendido muy por debajo de su valor, pero la demanda ha sido desestimada.