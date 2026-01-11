Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todos los vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026
Lisa, Robin Wright y Priyanka Chopra, en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Todos los vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Las estrellas arrancan en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles la temporada de premios en Hollywood. 

Uxía Prieto
alt="alt="La estrella de Blackpink y 'The White Lotus' apostó por un clásico de las alfombras rojas: negro y transparencias""
  LisaLa estrella de Blackpink y 'The White Lotus' apostó por un clásico de las alfombras rojas: un vestido negro con transparencias acompañado de un 'choker' dorado. Se trata de un vestido de la colección de primavera de Jacquemus.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La actriz y cantante aportó por un diseño bicolor con un gran escote de plumas como protagonista. Además, Gómez se maquilló los labios en color vino, una de las tendencias de la temporada.""
  Selena GómezLa actriz y cantante aportó por un diseño bicolor de Chanel con un gran escote de plumas como protagonista. Además, Gómez se maquilló los labios en color vino, una de las tendencias de la temporada.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La protagonista de 'After the Hunt', con un vestido negro de escote barco de la última colección de Matthieu Blazy para Chanel presentada hace unas semanas en el metro de Nueva York.""
  Ayo EdebiriLa protagonista de 'After the Hunt', con un vestido negro de escote hombros al aire de la última colección de Matthieu Blazy para Chanel presentada hace unas semanas en el metro de Nueva York.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La actriz, que no ha dejado de recibir elogios por su papel en 'Valor sentimental', con un espectacular vestido en tonos azules y plateados""
  Elle FanningLa actriz, que no ha dejado de recibir elogios por su papel en 'Valor sentimental', con un espectacular vestido en tonos azules y plateados.WireImage/ Getty Images
alt="alt="Una de las estrellas de la temporada gracias a su papel en 'Una batalla tras otra', Taylor eligió un vestido negro de escote asimétrico y 'cut outs' con una pequeña cola.""
  Teyana TaylorUna de las estrellas de la temporada gracias a su papel en 'Una batalla tras otra', Taylor eligió un atrevido vestido negro de Schiaparelli de escote asimétrico y 'cut outs' con una pequeña cola.The Hollywood Reporter via Getty Images
alt="alt="¿Quién dijo que el amarillo daba mala suerte? Destiny eligió un vestido de silueta de cintura en este color cargado de lentejuelas.""
  Ryan Destiny¿Quién dijo que el amarillo daba mala suerte? Destiny eligió un vestido de silueta de cintura en este color cargado de lentejuelas.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="Puro minimalismo con un vestido negro de tirante spaghetti que podría estar sacado de una alfombra roja de los 90.""
  Alison BriePuro minimalismo con un vestido negro de tirante spaghetti que podría estar sacado de una alfombra roja de los 90.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El jovencísimo protagonista de 'Adolescencia', con un conjunto gris.""
  Owen CooperEl jovencísimo protagonista de 'Adolescencia', con un conjunto gris.The Hollywood Reporter via Getty Images
alt="alt="La actriz se sumó a la tendencia bicolor con este diseño de tirantes y escote pronunciado.""
  Zoey DeutchLa actriz se sumó a la tendencia bicolor con este diseño de tirantes y escote pronunciado.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El director de 'Sirat', nominada en dos categorías en estos Globos de Oro, con un traje de terciopelo azul.""
  Óliver LaxeEl director de 'Sirat', nominada en dos categorías en estos Globos de Oro, con un traje de terciopelo azul.WireImage/ Getty Images
alt="alt="Como si se tratara de una flapper de los años 20, la actriz apostó por un diseño satinado en color plateado de escote halter.""
  Kate HudsonComo si se tratara de una flapper de los años 20, la actriz apostó por un diseño de flecos en color plateado de escote halter.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La estrella, al más puro estilo 'old Hollywood' con un vestido negro de corte recto plagado de brillantes y flecos.""
  Jennifer GarnerLa estrella, al más puro estilo 'old Hollywood' con un vestido negro de corte recto plagado de brillantes y flecos.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La estrella de 'The White Lotus', con un vestido de falda voluminosa en negro y cuerpo escote barco en marrón chocolate con flores bordadas.""
  Aimee Lou WoodLa estrella de 'The White Lotus', con un vestido de falda voluminosa en negro y cuerpo escote barco en marrón chocolate con flores bordadas.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El actor de 'The White Lotus' apostó por un look de inspiración retro, con esmoquin de estilo setentero y gafas a juego.""
  Patrick SchwarzeneggerEl actor de 'The White Lotus' apostó por un look de inspiración retro, con esmoquin de estilo setentero y gafas a juego.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La actriz, una de las protagonistas de 'Succession', con un diseño palabra de honor con volantes y paillettes.""
  Justine LupeLa actriz, una de las protagonistas de 'Succession', con un diseño palabra de honor con volantes y paillettes de Armani Privé.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La actriz tampoco quiso perder la oportunidad de lucir lentejuela, en su caso en verde.""
  Tessa ThompsonLa actriz tampoco quiso perder la oportunidad de lucir lentejuela, en su caso en verde.WireImage/ Getty Images
alt="alt="Prescindiendo de joyas, la actriz ha tirado del clásico negro con un diseño de escote asimétrico.""
  Robin WrightPrescindiendo de joyas, la actriz ha tirado del clásico negro con un diseño de escote asimétrico.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El actor, que forma parte del reparto de 'Hamnet' se apuntó a una de las tendencias de la noche: el terciopelo azul.""
  Joe AlwynEl actor, que forma parte del reparto de 'Hamnet' se apuntó a una de las tendencias de la noche: el terciopelo azul.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="Siempre se puede contar con Colman Domingo para ofrecer 'looks' interesantes en la alfombra roja y esta americana salpicada de brillantes lo demuestra.""
  Colman DomingoSiempre se puede contar con Colman Domingo para ofrecer 'looks' interesantes en la alfombra roja y esta americana salpicada de brillantes lo demuestra.WireImage
alt="alt="La actriz también se decantó por un vestido de lentejuelas bicolor.""
  Minnie DriverLa actriz también se decantó por un vestido de cristales y transparencias. WireImage/ Getty Images
alt="alt="La rapera coreana ha sido una de las más atrevidas de la noche, con una capa negra rematada con un gran lazo blanco. Nuna apostó por un maquillaje dark coronado por una redecilla negra sobre el rostro.""
  Audrey NunaLa rapera coreana ha sido una de las más atrevidas de la noche, con una capa negra rematada con un gran lazo blanco. Nuna apostó por un maquillaje dark coronado por una redecilla negra sobre el rostro.The Hollywood Reporter via Getty
alt="alt="Una de las parejas más queridas de Hollywood. Mientras que él eligió americana gris, Meester apostó por un vestido de lentejuelas en tonos rosas y amarillos.""
  Adam Brody y Leighton MeesterUna de las parejas más queridas de Hollywood. Mientras que él eligió americana gris, Meester apostó por un vestido de lentejuelas en tonos rosas y amarillos.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="Uno de los nuevos galanes de Hollywood, con una americana de terciopelo azul medianoche y solapas satinadas. El actor se salió de la tónica habitual con gafas con cristales ligeramente tintados.""
  Glen PowellUno de los nuevos galanes de Hollywood, con una americana de terciopelo azul medianoche y solapas satinadas. El actor se salió de la tónica habitual con gafas con cristales ligeramente tintados.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La modelo estadounidense, con un vestido de lentejuelas y 'cut outs'.""
  Amelia GrayLa modelo estadounidense, con un vestido de lentejuelas y 'cut outs'.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La humorista y presentadora de la gala, con un vestido rosa al más puro estilo princesa con escote corazón y falda abullonada.""
  Nikki GlaserLa humorista y presentadora de la gala, con un vestido rosa al más puro estilo princesa con escote corazón y falda abullonada.(C)KevinMazur
alt="alt="La cantautora, con un vestido naranja de Balenciaga diseñado especialmente para la ocasión para ella.""
  LaufeyLa cantautora, con un vestido naranja de Balenciaga diseñado especialmente para la ocasión para ella.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La actriz eligió un vestido clásico palabra de honor en un vibrante color verde.""
  Chase Sui WondersLa actriz eligió un vestido clásico palabra de honor en un vibrante color verde.The Hollywood Reporter via Getty
alt="alt="La estrella de la serie revelación de la Navidad, Heated Rivalry, apostó por una camisa satinada combinada con un fajín y una americana en color blanco. Williams la llevaba abierta para dejar ver el collar dorado en forma de serpiente.""
  Hudson WilliamsLa estrella de la serie revelación de la Navidad, Heated Rivalry, apostó por una camisa satinada combinada con un fajín y una americana en color blanco. Williams la llevaba abierta para dejar ver el collar dorado en forma de serpiente.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La cantante coreana, que ha prestado voz a 'Las guerreras k-pop', apostó por un vestido negro plagado de encaje con corpiño incorporado y escote corazón.""
  Rei AmiLa cantante coreana, que ha prestado voz a 'Las guerreras k-pop', apostó por un vestido negro plagado de encaje y cristales con corpiño incorporado y escote corazón.WireImage
alt="alt="Fiel a su estilo, la interpreté eligió un vestido de efecto transparencias con perlas bordadas por toda la prenda.""
  Ginnifer GoodwinFiel a su estilo, la interpreté eligió un vestido de efecto transparencias con perlas bordadas por toda la prenda.KevinMazur/Getty Images
alt="alt="La actriz, con un vestido formado por un cuerpo palabra de honor en tonos dorados y una falda negra con una gran abertura lateral.""
  Oona ChaplinLa actriz, con un vestido formado por un escultural cuerpo palabra de honor en tonos dorados y una falda negra con una gran abertura lateral.The Hollywood Reporter via Getty
alt="alt="La actriz, con un palabra de honor de cuerpo satinado y falda de volantes.""
  Priyanka ChopraLa actriz, con un palabra de honor de cuerpo satinado y falda de volantes.The Hollywood Reporter via Getty
alt="alt="El cantante de los Jonas Brothers ha ido a lo seguro y ha lucido un esmoquin clásico para los Globos de Oro.""
  Nick JonasEl cantante de los Jonas Brothers ha ido a lo seguro y ha lucido un esmoquin clásico para los Globos de Oro.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El actor británico, protagonista de 'F1', con un esmoquin negro clásico con americana cruzada.""
  Damson IdrisEl actor británico, protagonista de 'F1', con un esmoquin negro clásico con americana cruzada.WireImage/ Getty Images
alt="alt="El actor y músico de 'Los pecadores', una de las cintas de la temporada, eligió un traje en uno de los colores de la temporada: el marrón chocolate.""
  Miles CatonEl actor y músico de 'Los pecadores', una de las cintas de la temporada, eligió un traje en uno de los colores de la temporada: el marrón chocolate.WireImage/ Getty Images
alt="alt="La actriz ha sido una de las estrellas en poner color a la alfombra roja, con este diseño vaporoso con una ligera capa en color amarillo.""
  Wunmi MosakuLa actriz ha sido una de las estrellas en poner color a la alfombra roja, con este diseño vaporoso con una ligera capa en color amarillo.WireImage/ Getty Images
Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 