El periódico más importante de Malta se pronuncia en estos términos sobre la retirada de España de Eurovisión

La retirada de España del Festival de Eurovisión sigue dando que hablar. El Times of Malta, el periódico más antiguo y más influyente del país, fundado en el año 1935, ha hablado de lo que está pasando en el país tras la marcha de España y otros tres países del certamen, tras el 'sí' a la participación de Israel.

Una encuesta de la Autoridad de Radiodifusión de Malta (BA) señaló que el 55,4% de las personas que usan los portales de noticias digitales mencionó a Times of Malta como su "su portal de noticias locales preferido, lo que lo convierte en el portal de noticias locales más preferido para seguir las noticias locales".

En la noticia, han hablado de la campaña que se ha iniciado en el país para poner fin a la participación de Malta en el Festival de Eurovisión. Todo tiene que ver con el apoyo definitivo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel, pese a los bombardeos desde hace años en Gaza.

Se trata de la iniciativa Malta: No Music for Genocide, (Malta: no hay música para el genocidio). Tanto el sector creativo como las ONG que apoyan a Palestina han exigido al gobierno su retirada del festival.

Tras ello, se han hecho eco de lo que han hecho algunos países, como España, tras conocer la decisión. "Varios países, entre ellos Irlanda, Eslovenia, Islandia, Países Bajos y España, han dicho que no participarán en la edición de este año del concurso de canciones si se permite a Israel competir", han destacado.

Mientras tanto, el ministro de Cultura de Malta, Owen Bonnici, ha señalado que su país no boicoteará al festival, aunque Israel participe. Pese a ello han sido varias las organizaciones que se han unido. "La Asociación de la Industria del Entretenimiento y las Artes de Malta, Moviment Graffitti, The Lebanese Advocates, Ġustizzja għall-Palestina y The Watermelon Warriors insistieron en que los eventos culturales son inherentemente políticos", han contado.

Lo realmente llamativo es que Malta ha seguido los pasos de España respecto a lo que está pasando en Gaza:

Malta ha reconocido formalmente el Estado de Palestina.

Malta ha afirmado su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional.

Aboga por una "paz duradera" en Oriente Medio

Pero una parte de la ciudadanía insiste en que las palabras deben convertirse en hechos y reclaman al Gobierno que sigan los pasos de España, Irlanda, Eslovenia, los Países Bajos e Islandia. "Retiren la participación de Malta del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 mientras se permita a Israel competir", piden.