En 'The Guardian' definen el estatus de Rosalía con una sola frase que nadie sabe cómo encajarán los españoles

Lux, el nuevo disco de Rosalía, sigue dando que hablar allende los mares. Después de dos meses de su publicación, los análisis precipitados han dejado paso a sosegados textos donde ubican el trabajo de la cantante catalana en su contexto.

En The Guardian, el periodista Carlos Delclós ha elaborado un texto llamado Lux de Rosalía es más que un pop católico épico: aborda un mundo lleno de complejidad y crisis, donde expone lo que hay más allá de la temática y las letras del álbum.

Reconoce el autor del texto que se puso a escuchar Lux con la intención de que no le gustase, no por la calidad que le presupone a Rosalía, "sino porque la campaña promocional del álbum ya me había puesto demasiado nervioso".

"Durante la última década, Rosalía se ha convertido en la mayor exportación pop española, y Lux parece inaugurar su etapa imperial", reconoce el periodista, que enumera los éxitos inmediatos del disco:

El álbum debutó en el número 1 en cinco países.

Fue elegido álbum del año por The Guardian .

. Batió récords de streaming en Spotify y alcanzó el número cuatro en las listas de éxitos de Estados Unidos y el Reino Unido, "donde el pop no anglófono rara vez prospera".

Soberana de la "Marca España"

Prosigue el texto diciendo que lo que ha hecho Rosalía no es "inédito" y que "su enfoque de la trascendencia espiritual como una experiencia premium no encajan bien en una crisis del coste de la vida".

"Me quejé viendo a Rosalía planchar su ropa en el videoclip de su primer sencillo, Berghain, flanqueada por un coro y una orquesta imponentes. Un resurgimiento de la estética nacionalcatólica (notoriamente blanca) parece lo último que necesita el mundo, especialmente si se blanquea a través de alguien con el alcance de Rosalía", dice el medio.

Y añade en este punto: "Su ascenso la ha convertido en una figura clave para la cultura española, la soberana indiscutible de la Marca España (una iniciativa gubernamental) en el escenario pop global".

Comenta Delclós que la crisis "ya no es solo un momento excepcional, sino una condición que lo abarca todo" y explica que en 2022 el Diccionario Collins eligió "permacrisis" como la palabra del año.

'Lux' y su contexto

"Catalogar las plagas —genocidio, guerra, crisis climática, inflación, desplazamientos— ahora se siente menos como un diagnóstico y más como un etiquetado de contenido para el todopoderoso algoritmo", apostilla.

Señala, además, que esta "inseguridad existencial" es lo que lleva a las sociedades al autoritarismo, que conlleva la "preservación de las jerarquías de poder tradicionales, la rigidez moral, la santurronería religiosa y el orden social patriarcal".

Por último, en este contexto, comenta el periodista que España "no es una excepción" y en los últimos 10 años "una constelación de actores ultraconservadores ha pasado de los márgenes al centro de la vida pública".

"Cuando subí por primera vez el vídeo de Rosalía sobre Berghain a YouTube, el anuncio anterior era de la Conferencia Episcopal Española, titulado 'Tú también puedes ser santo', lo que confirmaba discretamente que la santidad también se entrega ahora algorítmicamente", sentencia.