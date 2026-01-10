La AEMET avisa de lo que va a pasar la próxima semana en España: toca volver a sacar el paraguas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público encargado de compartir información sobre las previsiones y predicciones meteorológicas en España, ha lanzado un aviso por lo que va a pasar la próxima semana en buena parte de la Península.

En su predicción para las semanas del 12 de enero al 1 de febrero, ha detallado que pasamos de las bajas temperaturas registradas en la semana en la que nos han visitado los Reyes Magos a las lluvias.

"El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas hará que la semana del 12 al 18 de enero sea lluviosa en buena parte de la Península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia", ha señalado.

La AEMET ha destacado que "las precipitaciones serán más escasas en el litoral mediterráneo". Pese a ello, ha confirmado que el frío de los últimos días parece que será cosa del pasado.

"Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio normal para la época en buena parte de la Península y Baleares", ha expuesto.

La circulación atlántica

Si buscamos la información detallada para el próximo martes 13 de enero, la predicción del organismo público reconoce que se prevé "una circulación atlántica con una borrasca al norte de las islas británicas".

Además, se espera "el paso de un frente por la mitad occidental peninsular que a su paso de oeste a este dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, salvo en el tercio este y Baleares, donde no se esperan".

"Se esperan mayores acumulados en el oeste del Sistema Central y en el sudoeste peninsular, y en forma de nieve en montaña, con una cota de nieve por encima de 1400-1600 m", ha expuesto.

También ha avisado de lo que ocurrirá con las temperaturas, con Galicia en aviso amarillo para el próximo lunes 12 de enero: