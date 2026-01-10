Julia Otero tira de William Shakespeare para describir a Trump como casi nadie se ha atrevido en España

La periodista Julia Otero se ha visto obligada, como muchos otros, a iniciar su primer programa del año en Onda Cero hablando del protagonista de 2025 y, por supuesto, de lo que va de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo ha hecho a su manera, tirando del dramaturgo William Shakespeare.

Una semana después de que las tropas norteamericanas, siguiendo las indicaciones del inquilino de la Casa Blanca, bombardeara varios puntos estratégicos de Venezuela y capturara a su mandatario, Nicolás Maduro, la comunicadora no ha dudado en pronunciarse sobre ello.

Desde el micrófono de Julia en la Onda, la periodista ha empezado, destacando que "aunque ya sabemos que han pasado solamente 10 días desde que cortamos la cinta inaugural de este 2026 y ya se está haciendo un poco largo". "Se está haciendo un poco bola 2026", ha reconocido.

En ese momento, Julia Otero ha justificado sus palabras porque "porque no sabemos a dónde nos llevan ni qué habrá en ese lugar, ese escenario". "Aquello tan manido de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo está aún por nacer, le sienta como un traje a medida a este momento de la historia", ha razonado.

"Para empezar, lo que conocimos como derecho internacional, parece y algo como vintage. A este paso, incluso la democracia como la conocíamos podría envejecer rápidamente y pasar a mejor vida", ha añadido.

Julia Otero ha señalado que todo lo que nos está pasando "ya lo describió en el siglo XVII William Shakespeare". "En El rey Lear, hay una frase que define muy bien nuestro tiempo", ha apuntado.

"Cuando dice aquello de que los locos guían a los ciegos. Como Shakespeare no daba puntada sin hilo para retratar con precisión la condición humana, encerraba en esa frase el desastre social que suponía que un loco llegase al poder y que le obedeciese un pueblo ciego, ciego por ignorante", ha criticado.

El dardo a Trump

Julia Otero no ha terminado ahí y, por supuesto, ha terminado mencionando a Donald Trump tras todo lo que ha pasado en las últimas semanas y no ha dudado en dejarle un duro dardo al presidente de Estados Unidos por lo que lleva haciendo desde que regresó a la Casa Blanca.