Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Julia Otero tira de William Shakespeare para describir a Trump como casi nadie se ha atrevido en España
Virales
Virales

Julia Otero tira de William Shakespeare para describir a Trump como casi nadie se ha atrevido en España

"Se está haciendo un poco bola 2026".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Julia Otero y Donald Trump, no muy contento.
Fotomontaje de Julia Otero y Donald Trump, no muy contento.X / Getty Images

La periodista Julia Otero se ha visto obligada, como muchos otros, a iniciar su primer programa del año en Onda Cero hablando del protagonista de 2025 y, por supuesto, de lo que va de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo ha hecho a su manera, tirando del dramaturgo William Shakespeare.

Una semana después de que las tropas norteamericanas, siguiendo las indicaciones del inquilino de la Casa Blanca, bombardeara varios puntos estratégicos de Venezuela y capturara a su mandatario, Nicolás Maduro, la comunicadora no ha dudado en pronunciarse sobre ello.

Desde el micrófono de Julia en la Onda, la periodista ha empezado, destacando que "aunque ya sabemos que han pasado solamente 10 días desde que cortamos la cinta inaugural de este 2026 y ya se está haciendo un poco largo". "Se está haciendo un poco bola 2026", ha reconocido.

En ese momento, Julia Otero ha justificado sus palabras porque "porque no sabemos a dónde nos llevan ni qué habrá en ese lugar, ese escenario". "Aquello tan manido de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo está aún por nacer, le sienta como un traje a medida a este momento de la historia", ha razonado.

"Para empezar, lo que conocimos como derecho internacional, parece y algo como vintage. A este paso, incluso la democracia como la conocíamos podría envejecer rápidamente y pasar a mejor vida", ha añadido.

Julia Otero ha señalado que todo lo que nos está pasando "ya lo describió en el siglo XVII William Shakespeare". "En El rey Lear, hay una frase que define muy bien nuestro tiempo", ha apuntado.

"Cuando dice aquello de que los locos guían a los ciegos. Como Shakespeare no daba puntada sin hilo para retratar con precisión la condición humana, encerraba en esa frase el desastre social que suponía que un loco llegase al poder y que le obedeciese un pueblo ciego, ciego por ignorante", ha criticado.

El dardo a Trump

Julia Otero no ha terminado ahí y, por supuesto, ha terminado mencionando a Donald Trump tras todo lo que ha pasado en las últimas semanas y no ha dudado en dejarle un duro dardo al presidente de Estados Unidos por lo que lleva haciendo desde que regresó a la Casa Blanca.

  • "O sea que Shakespeare ya sabía que hay tipos como Donald Trump".
  • "El loco guiando a los ciegos".
  • "Un mono con la pistola más grande que hace lo que quiere, sencillamente, porque puede".
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 