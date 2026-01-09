El gran error del Rey Juan Carlos con el que menosprecia a Margarita de Dinamarca y  Carlos Gustavo de Suecia

El rey Juan Carlos I en una audiencia en La Zarzuela en el final de su reinado en 2014

El rey Juan Carlos repasa su larga e intensa vida en Reconciliación, un libro de memorias y desmemorias en el que cuenta lo que quiere y como quiere, que para eso lo ha ideado y escrito él mismo ayudado por la escritora Laurence Debray, que es además una buena amiga del rey emérito.

Por supuesto narra los años en los que "no éramos nadie", como se han referido los reyes Juan Carlos y Sofía al tiempo que transcurrió hasta que el dictador Franco anunció en 1969 que nombraba a Juan Carlos de Borbón su sucesor a título de rey.

El Rey Juan Carlos preside un desfile militar en 1975 Getty Images

Y evidentemente comenta cómo fue su proclamación ante unas cortes franquistas que tiempo más tarde votarían a favor de su propio final. Pero eso llegaría después del 22 de noviembre de 1975, día en el que comenzó el reinado de Juan Carlos I.

"En las Cortes, Sofi y los niños me rodeaban sobre un estrado construido a la carrera. Mi hijo Felipe tenía entonces siete años. Él recuerda ese momento crucial para la Corona de España: sabía de dónde veníamos y el difícil camino recorrido", recuerda en su libro.

El rey Juan Carlos firmando la Constitución de 1978 en el Congreso en presencia de la reina Sofía y el príncipe Felipe. Getty Images

"Al término de mi discurso, los aplausos de la audiencia fueron tímidos y protocolarios. Estruendosos, en cambio, para la hija de Franco, que presenciaba la ceremonia desde el balcón, al lado de mis dos hermanas", añade con una referencia al poco fervor que suscitaba él, pero sí Carmen Franco, hija del dictador y a la que Juan Carlos I recompensó con el ducado de Franco con grandeza de España.

Este título fue creado cuatro días después de los sucesos mencionados y fue eliminado el 21 de octubre de 2022 tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, estando en ese momento en poder de Carmen Martínez-Bordiú, hija mayor de Carmen Franco y por cierto exmujer de Alfonso de Borbón, primo hermano de Juan Carlos I.

Juan Carlos I no dice la verdad

Y ahora viene lo que nos ocupa: "Sofi sonreía, pero yo no era capaz de hacerlo. No sentí satisfacción personal alguna al convertirme -al fin- en Rey. Era el jefe de Estado más joven de Europa y el único con plenos poderes. Me obsesionaba el peso de la responsabilidad".

El rey Juan Carlos en su proclamación como rey de España en presencia de la reina Sofía y el príncipe Felipe el 22 de noviembre de 1975. Getty Images

El emérito acierta al señalar que era el único con plenos poderes, de los que se iría despojando para convertirse en el monarca de un país democrático, pero falla al manifestar que era el jefe de Estado más joven de Europa. Nacido el 5 de enero de 1938, entonces tenía 37 años y 10 meses.

Con sus palabras olvida, y por tanto menosprecia, a un rey y una reina con los que tiene lazos familiares, que son más jóvenes que él y que ya habían alcanzado el trono antes del 22 de noviembre de 1975.

Margarita de Dinamarca, reina a los 31 años

La primera en hacerlo fue Margarita II de Dinamarca. Nacida el 16 de abril de 1940, subió al trono el 14 de enero de 1972 tras la muerte de su padre, Federico IX, fallecido a los 72 años tras una breve enfermedad.

Margarita de Dinamarca presidiendo su primer Consejo de Estado un día después de la muerte de su padre y de su proclamación como reina en 1972. Bettmann Archive

En ese momento Margarita tenía 31 años, y cuando comenzó el reinado de su primo Juan Carlos ella había cumplido los 35 y llevaba a sus espaldas casi 4 años al frente de la monarquía danesa.

Margarita II abdicó también un 14 de enero, cuando habían pasado exactamente 52 años desde su proclamación. Lo hizo en un sorprendente, pero hábil movimiento con el que logró reforzar una monarquía que goza de gran popularidad.

Margarita de Dinamarca firmando su abdicación en presencia de su hijo Federico de Dinamarca el 14 de enero de 2024. Mads Claus Rasmussen

Ella misma es el miembro de la familia real más valorada con un 88 por ciento de aceptación y su participación en la vida pública y oficial es muy apreciada por su hijo Federico X. De Juan Carlos I no se puede decir lo mismo.

Carlos XVI Gustavo sí fue el rey más joven en su momento

Por otro lado está Carlos XVI Gustavo de Suecia, que se convirtió en rey todavía más joven que sus primos Margarita y Juan Carlos. Nacido el 30 de abril de 1946, subió al trono el 15 de septiembre de 1973, por lo que tenía 27 años.

Carlos Gustavo de Suecia leyendo un discurso en su proclamación como rey el 15 de septiembre de 1973 Gamma-Rapho via Getty Images

Su juventud se debió a que heredó la corona de su abuelo, Gustavo VI Adolfo, fallecido a los 90 años, porque su padre había muerto en 1947 en un accidente de avión a los 40 años.

Carlos Gustavo se convirtió en el príncipe heredero con solo nueve meses, y poco más de un cuarto de siglo después subió a un trono que todavía le pertenece. Después de más cincuenta años de reinado sigue portando la corona y no piensa en abdicar.

El rey Juan Carlos, Margarita de Dinamarca, Carlos Gustavo de Suecia, Beatriz de Holanda, la reina Sofía y Juan de Luxemburgo en la bodas de playa de Harald y Sonia de Noruega Cover/Getty Images

De este modo, Juan Carlos I subió al trono a los 37 años, mientras que Margarita II de Dinamarca lo hizo a los 31 y tenía 35 cuando el monarca español comenzó su reinado. Más joven era Carlos XVI Gustavo de Suecia, rey desde los 27 años y que tenía 29 cuando Juan Carlos de Borbón subió al trono. Así que el emérito nunca fue el jefe de estado más joven de Europa por mucho que diga.

Los datos de los tres reyes