50 personas comen en un restaurante y dejan 4.000 euros de propina: "Estoy intentando no llorar"

Este peculiar suceso ocurrió el pasado mes de diciembre en un restaurante de un pueblo cercano a la ciudad estadounidense de Chicago. En concreto, el día 20 de ese mes, medio centenar de clientes realizó un gran acto de generosidad con los trabajadores del establecimiento. Se trata de un acto conocido en Estados Unidos como "Shock and Claus" (algo así como choque o sorpresa en Santa Claus) y que lleva unos años extendiendo como costumbre en algunas partes de Estados Unidos, según ha publicado ABC7 Chicago.

Los camareros de este restaurante estadounidense creyeron que estaban sirviendo una comida navideña más de negocios. Se trata del Nest Bar & Grill, ubicado en el Bolingbrook Golf Club, en las afueras del suroeste de Chicago, y, según los empleados, no se vinieron venir la sorpresa en absoluto. La cuestión es que, a la hora de pagar, los clientes de esta gran mesa grande dejaron una propina de 85 euros cada uno, sumando un total de 4.250 euros, que se lo repartieron entre cinco empleados del restaurante.

Este gesto les dejó a todos los trabajadores sin palabras. "Estoy en shock, emocionada, intentando no llorar, pero estoy muy agradecida porque tengo hijos en casa y han sido tiempos difíciles", declaró dijo una de las empleadas, Laura Larson, a ABC7 Chicago. Para una compañera suya, Yajaira González, resultó una sorpresa doble: "Ni siquiera se suponía que debía trabajar hoy, pero algo dentro de mí me dijo que viniera. Estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión", afirmó.

El objetivo de este tipo de iniciativas es apoyar a los camareros, un colectivo que particularmente suele padecer dificultades económicas en las fiestas navideñas, ofreciéndoles una generosa propina antes de Navidad. "Trabajé en Denny's cuando estaba en la universidad. Era un camarero pésimo. Nunca habría podido ganarme la vida con eso, pero agradezco la experiencia que tuve. La dificultad del trabajo siempre me ha acompañado", dijo Joe Giamanco, un abogado que fue quien organizó esta peculiar comida con sorpresa, el pasado 20 de diciembre en el Nest Bar & Grill de Bolingbrook.

El concepto "Shock and Claus" surgió en Denver, Colorado, en 2015. Con los años, la tradición ha crecido, al igual que el número de participantes. Los restaurantes se eligen según su capacidad para grupos, a menudo sin previo aviso al personal, para preservar el factor sorpresa. "La cara de los camareros y camareras al recibir ese dinero merece la pena, no tiene precio, de verdad ", declaró Barbara Parker, una de las comensales participantes en la reciente comida en Joe Giamanco.

Cada año se registran numerosas iniciativas similares. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 2019, un grupo de 30 desconocidos dejó propinas de 100 dólares cada uno (85 euros), lo que sumó un total de 2.000 dólares (1.700 euros), en el Ranch House Café de Denver.