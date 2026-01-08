El chef José Andrés responde un mes después a la sonada queja de Isabel San Sebastián: "Nos han negado la entrada en tu local por llevar botas"

El prestigioso chef José Andrés, reconocido entre otros galardones con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con la National Humanities Medal, de manos de Barack Obama, y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha respondido un mes después a una sonada queja que le dedicó la periodista Isabel San Sebastián.

San Sebastián acudió a principios de diciembre a Nubeluz, un restaurante que el cocinero tiene en Nueva York, pero no les dejaron entrar, ni a ella ni a sus acompañantes.

"Somos todos ciudadanos del mundo, como dices tú, pero hoy nos han negado la entrada en tu local, Nubeluz, por llevar botas, a 7 grados bajo cero. Bastante clasista ¿no te parece? Tanto presumir de solidaridad y sencillez y tienes el local más pijo de NYC", se quejó la periodista en la red social X.

José Andrés ha respondido pidiendo disculpas, pero dejando clara su posición y recordándole que tenía otras opciones diferentes.

Las alternativas a ese restaurante

"Lo siento mucho…..en ese mismo hotel tengo otros dos lugares donde no hubiese habido ningún problema! 😇@Bazaarbyjose y @zaytinya. Por ser un sitio muy visitado y turístico en Nubeluz tenemos normas de vestimenta un poco más rígidas", explica.

"Te pido disculpas por ello… pero es lo que considera el equipo que es lo adecuado! Tengo muchos otros sitios más informales…. La próxima vez yo me encargo de que te cuiden… Feliz año nuevo… y repito siento mucho tu decepción…", añade el cocinero.

De hecho, en la propia web del restaurante Nubeluz se señala: "Solicitamos respetuosamente a nuestros huéspedes que vistan con ropa de cóctel, sofisticada y elegante".

Ropa que no se admite en Nubeluz

"Lamentamos informarles que no se permite el uso de ropa deportiva (como leggings, sujetadores deportivos, pantalones cortos o camisetas deportivas), gorras de béisbol, chanclas o zapatos informales (como Crocs, Birkenstocks o Uggs). Si no cumplen con estas normas, se les podría solicitar que modifiquen su vestimenta o que regresen en otro momento", advierte el restaurante.

Por tanto, ese restaurante de José Andrés deja claro que no admitirá a clientes que vistan: