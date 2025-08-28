Investigadores españoles identifican un mecanismo que explica la vulnerabilidad del sarcoma de Ewing a la quimioterapia

Un paso más en la lucha contra el cáncer. El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) ha identificado un nuevo mecanismo molecular que explica la elevada sensibilidad del sarcoma de Ewing —un tumor óseo agresivo que afecta principalmente a niños y adolescentes— a determinados fármacos quimioterápicos, como el irinotecán.

Los resultados, publicados en la revista Oncogene, abren la puerta a estrategias más personalizadas y eficaces para el tratamiento de este tipo de cáncer, según ha informado la Universidad de Sevilla en un comunicado. Precisamente la personalización de los tratamientos contra el cáncer es una estrategia que expertos y pacientes reclaman desde hace años.

El estudio ha sido un gran esfuerzo grupal liderado por los profesores Enrique de Álava y Fernando Gómez-Herreros, cuyos equipos han colaborado dentro del IBiS y ambos han codirigido la tesis doctoral de José Joaquín Olmedo-Pelayo, primer autor del trabajo. Además, ha contado con la participación de instituciones de referencia nacionales e internacionales.

El sarcoma de Ewing está caracterizado por una alteración genética muy específica: la fusión de los genes EWSR1 y FLI1, que da lugar a una proteína quimérica oncogénica denominada EWS::FLI1.

Esa fusión, además de iniciar y sostener el crecimiento tumoral, altera procesos celulares esenciales, y en este estudio, los investigadores han descubierto que EWS::FLI1 secuestra a una proteína clave, denominada DHX9, impidiendo su función natural en la resolución de algunas estructuras de ADN/ARN.

Como consecuencia, las células tumorales acumulan estas estructuras, lo que conduce a inestabilidad genómica, estrés replicativo y muerte celular, especialmente tras el tratamiento con irinotecán.

"Hemos identificado una vulnerabilidad específica del sarcoma de Ewing que no solo explica la sensibilidad al irinotecán, sino que también sugiere nuevas combinaciones terapéuticas con inhibidores que podrían mejorar la eficacia del tratamiento", ha explicado Gómez-Herreros, investigador del IBiS y coautor del estudio, en declaraciones recogidas por EFE.

"Este trabajo nos ayuda a entender por qué algunos pacientes con sarcoma de Ewing responden especialmente bien a fármacos como el irinotecán, pero, sobre todo, nos da pistas para estratificar mejor a los pacientes y diseñar ensayos clínicos con terapias combinadas más racionales y dirigidas", según Enrique de Álava, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío e investigador responsable del grupo 'Patología molecular de los sarcomas y otros tumores' del IBiS.

"En un tumor tan complejo y agresivo como este, ganar precisión en el tratamiento puede marcar una diferencia real en la supervivencia", ha añadido.

Este proyecto ha sido posible gracias al Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fundación científica de la Asociación española contra el cáncer, la Universidad de Sevilla, la Asociación Pablo Ugarte, La asociación La Sonrisa de Ale, y la Fundación María García Estrada.