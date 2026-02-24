Gorgonavis alcyone, la nueva especie de ave primitiva de Las Hoyas (Cuenca)

El yacimiento paleontológico de Las Hoyas (Cuenca) ha hecho público el hallazgo de 'Gorgonavis alcyone', una nueva especie de ave de pequeño tamaño y 125 millones de años reconstruida a partir de fragmentos del cráneo, y vinculada a un grupo biológico que hasta ahora sólo se había encontrado en China.

Así se ha puesto de relieve en la presentación este martes en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca, coincidiendo con la publicación en la revista Swiss Journal of Palaeontology del estudio que describe esta nueva especie del Cretácico Inferior y que aporta nueva información sobre la evolución craneofacial de las aves primitivas.

Según ha explicado en declaraciones a los medios uno de los autores del estudio, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Jesús Marugán-Lobón, la reconstrucción del minúsculo cráneo encontrado en el yacimiento conquense se ha realizado mediante microtomografía computerizada y ha conllevado dos años de trabajo e investigación.

Se trata del primer cráneo de ave adulta documentado no sólo en Las Hoyas, sino en el Cretácico Inferior europeo, y relaciona a 'Gorgonavis' con el grupo biológico de los 'Longipterygidae', aves de rostro alargado que hasta ahora sólo se habían documentado en China, por lo que amplía la distribución de este clado fuera de Asia Oriental.

'Gorgonavis alcyone' tiene un pico con dientes "más largo de lo que uno esperaría de estas formas más primitivas", según ha reconocido el investigador, que ha avanzado también que las investigaciones apuntan a que, en el humedal que era Las Hoyas hace 125 millones de años, este animal se habría alimentado de insectos o de peces, aunque no está confirmado.

Este nuevo holotipo del que sólo se ha encontrado el cráneo recibe su nombre de Medusa, la mitológica Gorgona a la que sólo se podía matar decapitándola, ha explicado Marugán-Lobón; y también de Alcíone, que fue convertida en un martín pescador, ave a la que se asemeja por el largo pico.

Qué implica el estudio

Marugán-Lobón ha relatado que también estaría emparentada con otras aves encontradas en el yacimiento conquense, como 'Iberomesornis', ya que todas convivían en el humedal, y ha remarcado también que Las Hoyas es un yacimiento "excepcional, con una calidad de preservación única" que lo han colocado como "uno de los geositios más importantes del mundo" en el ámbito paleontológico.

En este sentido también la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, ha incidido en que en la investigación ha participado un equipo internacional que incluye al Museo de Historia Natural de Los Ángeles, la Universidad de Cambridge o la Universidad de Málaga, lo que pone de relevancia la presencia de Castilla-La Mancha en el ámbito científico internacional.

El director del museo, Javier Semprún, ha indicado también que 'Gorgonavis' va a contar con un espacio propio en el recorrido expositivo, y ha adelantado que el objetivo es destacar los holotipos, las cerca de 70 especies únicas con las que cuentan, para darles mayor protagonismo.