Pablo Alborán responde así a si hemos normalizado la presencia de la extrema derecha en las instituciones 

El cantante Pablo Alborán se encuentra en plena promoción de su nueva gira internacional y de KM0, la canción que da nombre a su próximo álbum. El artista malagueño, que va a recorrer los escenarios de toda España, algunos países de Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, ha hablado con El País sobre este nuevo proyecto, pero también sobre otros asuntos, como la actualidad política.

"¿No hemos normalizado rapidísimo la presencia de la extrema derecha en las instituciones?", le ha preguntado a Alborán la periodista Eva Baroja.

El cantante ha respondido de forma tajante: "Me molesta cuando dicen que la extrema derecha llega por la falta de entereza de la izquierda o porque la izquierda ha dejado que haya una extrema izquierda".

"La gente olvida que Adolfo Suárez era falangista y que luego consiguió todo lo que consiguió por la democracia. Hoy en día esto estaría muy castigado. Cambió de opinión", ha añadido.

Finalmente, Alborán ha señalado que ha visto "gente con menos estudios y profesiones más humildes discutir y acabar opinando parecido con más educación, respeto y argumentos".

Esa pregunta ha llegado después de que reconociera que le da miedo que se pierdan derechos adquiridos como la sanidad o la universidad pública: "Por supuesto, claro. Si no me diera miedo pasaría de soslayo por todo lo que está ocurriendo...".

El alegato viral de Alborán sobre la sanidad pública

Recientemente en una entrevista en La Revuelta, el cantante ya dio una respuesta que se hizo viral sobre la defensa de la sanidad pública pidiendo una mayor protección para sus profesionales.

"Da igual al partido que votes y lo que pienses a nivel político, que lo humano y lo social debería estar por encima de eso. Yo veo a gente que no tiene nada que ver en sus ideas políticas que cuando la salud se pone por delante, ya no en el Parlamento y sí en la calle, sí creo que se ponen de acuerdo y se dan cuenta de lo que es realmente importante", sentenció.

Además, reivindicó que "tenemos una sanidad pública en este país que es la leche y que ahora mismo no es tan la leche porque las condiciones no están como debería estar".

Ciudades de la gira en 2026

