La jueza de la DANA da el primer paso para investigar a Mazón

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso el 17 de noviembre de 2025.

La jueza de la DANA ha pedido este martes al Tribunal Superior de Justicia Valenciano investigar al expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la tragedia.

En concreto, la jueza de Catarroja ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident, que es aforado por ser diputado en Les Corts.

Así lo ha informado el TSJCV en su cuenta de X, donde comunica la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de president, pero mantiene su acta de diputado.

En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.