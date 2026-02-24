El Gobierno tratará que la desclasificación del 23-F no sea una excepción: "Ojalá empiece a ser la norma"

El Consejo de Ministros de este martes, donde se han desclasificado los archivos del golpe de Estado del 23-F.

El Gobierno ha aprobado este martes la desclasificación de documentos del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El Consejo de Ministros así lo ha confirmado, por motivo de su 45 aniversario, y los secretos verán la luz este miércoles al mediodía. Un total de 153 archivos ocultos a los que tendrá acceso tanto los medios de comunicación como la ciudadanía a través de los medios oficiales.

Es decir, tanto el Boletín Oficial del Estado como en la página web oficial de La Moncloa. "La memoria no puede estar bajo llave y, como dice Javier Cercas en Anatomía de un instante, el pasado es una dimensión del presente y una democracia plena debe tener acceso a su presente", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

"Se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado. Todo de lo que tengamos constancia es lo que se va a desclasificar, tanto documentos, conversaciones y puede que alguna imagen", ha reseñado la portavoz sobre algunos de los archivos que podremos encontrar este miércoles al mediodía. Además, la acción del Gobierno en relación a la exposición de estos documentos no es casualidad. Tal y como ha asegurado Saiz, se cumplen 45 años, una cifra donde todos los expertos consideran que es tiempo suficiente para sacar a la luz lo conocido de aquella fecha.

Por otro lado y una de las puntas de lanza que ha asumido el Gobierno en los últimos meses, tratará de ir contra los bulos y la desinformación que trata de propagar la extrema derecha, especialmente en los jóvenes. "El algoritmo tiene una gran capacidad para expandir bulos y queremos impedir que la extrema derecha pueda seguir haciéndolo", a asegurado la portavoz del Ejecutivo.

Además, ha puesto especial hincapié en los jóvenes, después de que numerosas frases que ensalzan la dictadura se hayan convertido en virales dentro de estudiantes. "La extrema derecha desinforma a todos esos jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor y que cantan el Cara al Sol por nuestras calles", ha proseguido Saiz.

"Saben que ahora estamos trabajando para que en pocas horas puedan tener acceso a toda la información. Pido paciencia. Lo que estaba viviendo España era una anomalía democrática. Italia en 2016 desclasificó miles de documentos durante la Segunda Guerra Mundial, además de Gracia o Alemania", ha dicho Saiz sobre el paso que supone esta desclasificación, algo inédito en la historia de la democracia reciente.

En el caso griego y el golpe de Estado de Chipre, Elma Saiz ha hecho referencia a una de las frases que se grabaron como lema de la desclasificación: "Mirar atrás con rigor constituye un ejercicio de autoconciencia nacional". "Ese es el modelo que queremos seguir en España", ha dicho la portavoz.

Ley de información desclasificada

El Ejecutivo tratará de que este paso no sea algo excepcional y que puedan seguir habiendo desclasificaciones. Para ello, tratará de alcanzar los consensos para sacar adelante en el parlamento una ley de información desclasificada, con la que periodistas, investigadores y la ciudadanía en general puedan tener acceso a decenas de sucesos históricos que llevan tiempo siendo reclamados. Uno de los partidos precursores y que siempre ha tenido en la agenda este aspecto es el Partido Nacionalista Vasco, que lleva solicitando la desclasificación de secretos oficiales desde hace años.

"Viendo la acogida que ha tenido la desclasificación del 23-F esperemos que no sea algo excepcional y que pueda convertirse en la norma y que se vaya conociendo con exactitud y completa la historia de nuestro país. Es una deuda con la democracia. Buscaremos los consensos para poder sacar la ley adelante", ha concluido Saiz.