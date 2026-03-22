Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos: "Pasarse una semana de la fecha del huevo aumenta el riesgo de salmonela un 30% aunque ponga consumo preferente y no caducidad"

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en los hogares, pero también uno de los que más dudas genera sobre su conservación. Aunque en la etiqueta aparece una fecha de consumo preferente —y no de caducidad—, los expertos advierten de que no conviene confiarse.

El tecnólogo de alimentos Mario Sánchez lo deja claro: "pasarse una semana puede aumentar el riesgo de salmonela hasta en un 30%" según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Una cifra que, aunque pueda parecer pequeña, marca la diferencia cuando se trata de seguridad alimentaria.

La confusión viene del propio etiquetado. Mientras que la fecha de caducidad indica un límite claro para evitar riesgos, el consumo preferente suele asociarse a una pérdida de calidad, no de seguridad. Sin embargo, el huevo es una excepción importante.

Aunque legalmente se considere seguro unos días más, la evidencia científica muestra que cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo de contaminación. Por eso, los especialistas recomiendan no apurar los plazos.

Otro hábito común es comprobar si un huevo está en buen estado metiéndolo en agua. Sánchez señala que hacerlo de forma puntual no supone un problema, siempre que no se manipule de forma incorrecta después. Aun así, insiste en que la mejor prevención sigue siendo respetar la fecha indicada.

El riesgo principal es la salmonela, una bacteria que puede provocar intoxicaciones alimentarias, especialmente peligrosas en niños, personas mayores o embarazadas. En estos casos, extremar las precauciones es clave.

Además, el experto recuerda que no todos los alimentos funcionan igual. Algunos, como los yogures, pueden consumirse unos días después sin problema. Pero otros, especialmente los productos crudos o de origen animal, requieren más cuidado.

En un contexto en el que abundan los consejos virales en redes sociales, Sánchez insiste en un mensaje sencillo: no todos los trucos caseros sustituyen a las recomendaciones de seguridad alimentaria.

En el caso del huevo, la conclusión es clara: aunque no tenga fecha de caducidad, alargar su consumo más allá de lo recomendado no es buena idea. La diferencia de unos pocos días puede ser clave para evitar un problema de salud.