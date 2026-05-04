Así será el debate de las elecciones andaluzas en TVE: candidatos, claves, dónde verlo y horario

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina. El 17 de mayo, los andaluces están llamados a las urnas. La clave principal de estos comicios es si a Juanma Moreno le darán los números para alcanzar la mayoría absoluta o si tendrá que pactar con Vox.

Más allá de que te toque o no ser parte de una mesa electoral, o de repasar cuáles son tus derechos si te toca trabajar el día de las elecciones, también es importante seguir la campaña y los diferentes debates, sobre todo si no tienes demasiado claro tu voto.

La campaña electoral arrancó este pasado fin de semana, y el primer debate televisivo no se hará esperar: tiene lugar esta noche en Televisión Española.

Los líderes de los principales partidos se enfrentarán en un debate moderado por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero. Podrás seguirlo desde cualquier lugar de España, aunque dependiendo de donde estés tendrás que buscar una u otra cadena.

Cómo ver el debate electoral de TVE

El debate se emite desde el centro territorial de TVE en Sevilla. Empieza a las 21.45 y se podrá seguir en La 1 si vives en Andalucía. Para verlo desde otra comunidad autónoma tendrás que elegir el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es o RTVE Play.

La duración del debate es de 90 minutos. Por lo tanto, alrededor de las 23.15 debería de haber terminado.

Qué candidatos participan en el debate

Esta noche se verán las caras los candidatos de los principales partidos, es decir, aquellos que ya tienen presencia en el Parlamento.

Son Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Claves del debate electoral de las andaluzas

La sanidad pública, y en concreto el fallo en los cribados de cáncer de mama, es el asunto que más ha dado que hablar en clave política andaluza en los últimos meses, y a buen seguro será uno de los ejes en el debate de esta noche.

Pero habrá otros temas a debatir, ya que la conversación va a girar alrededor de tres bloques:

Economía: hablarán de vivienda, trabajo e inversión en infraestructuras.

hablarán de vivienda, trabajo e inversión en infraestructuras. Política Social: en este bloque hablarán de educación, sanidad, inmigración y ayudas.

en este bloque hablarán de educación, sanidad, inmigración y ayudas. Política territorial: todo lo que tiene que ver con la autonomía, así como los posibles pactos electorales.

Por último, y al igual que en otros debates, los candidatos tendrán un minuto para convencer a los electores y tratar de conseguir su voto.