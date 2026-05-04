El guiño de Rosalía en 'Euphoria' del que solo se darán cuenta sus fans 

Rosalía está imparable. Además de estar triunfando por toda Europa con la gira Lux, está recibiendo numerosos halagos por su trabajo en Euphoria, donde interpreta a una bailarina de striptease llamada Magick.

Ya es costumbre que cada lunes, ya que los nuevos capítulos de la serie se emiten los domingos en HBO, las redes sociales recojan algún detalle o momento de la motomami, que comparte en varias escenas pantalla con Zendaya, la gran protagonista de la ficción.

Este lunes, muchos fans de la artista se han dado cuenta de un guiño de Rosalía durante una escena en el baño del local en el que trabaja su personaje. En la escena Magick sale del retrete para lavarse las manos silbando una canción de manera desafiante mientras mira a Rue (Zendaya) y a otro de sus compañeras bailarinas.

La canción resultará familiar para los fans de la artista, especialmente para los que han escuchado una y otra vez Lux, ya que se trata de La rumba del perdón, el tema que Rosalía grabó junto a Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz.

De hecho, Morente se quejó de cómo había quedado la colaboración asegurando que su aportación había terminado limitándose a "un par de vocecillas". "Es una llamada al respeto y al compañerismo porque con la música no se juega", enfatizó declaraciones a Catalunya Radio, antes de afirmar que en la versión publicada finalmente "nos ha castigado a las dos", porque "no las ha dejado cantar ni a la una ni a la otra".

La rumba del perdón se ha convertido en uno de los grandes éxitos del último disco de la cantante y en uno de los momentos más divertidos y aplaudidos de cada concierto del tour de la artista.

Rosalía afronta esta semana las dos últimas fechas de la gira en Europa con dos conciertos en Londres, para después tomarse un descanso de aproximadamente un mes antes de poner rumbo a Miami, donde arrancará la siguiente etapa del Lux tour con la que recorrerá Estados Unidos y varios países de Sudamérica.

Precisamente los conciertos de Londres son el motivo por el que todo apunta a que Rosalía no estará este año en la alfombra roja de la Gala Met que se celebra en la noche del lunes. La artista tendría que hacer verdaderos malabares para asegurar su presencia en la capital británica, por lo que se espera que la motomami no aparezca en Nueva York.