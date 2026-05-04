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Álvaro García Ortiz rompe su silencio tras la condena: "Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto"
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Álvaro García Ortiz rompe su silencio tras la condena: "Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto"

El exfiscal general del Estado lo confiesa en una entrevista con Jordi Évole y habla de "muerte civil", "sorpresa muy dura" y un proceso "intimidante".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.
Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.Europa Press via Getty Images

Había expectación ante lo de Álvaro García Ortiz, que se ha decidido hablar. Tras su condena por la filtración de un correo con datos reservados sobre un supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el exfiscal general del Estado ha concedido su primera entrevista… y no ha dejado indiferente a nadie.

"Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto", asegura. Por eso, el fallo del Tribunal Supremo fue, según sus propias palabras, "una sorpresa muy dura".

"Es una sensación personal y profesional muy dura"

Durante su conversación con Jordi Évole, García Ortiz evita cuestionar a los magistrados, pero sí pone palabras al impacto que ha tenido todo el proceso en su vida.

Define lo ocurrido como una especie de "muerte civil" y reconoce que verse en el banquillo es algo "inimaginable" para alguien en su posición. "Es una sensación personal y profesional muy dura", insiste.

También habla del daño colateral a su entorno más cercano. Sus hijos han tenido que convivir con titulares y críticas constantes. "Leer determinadas cosas es doloroso", admite.

"No me ha gustado en absoluto pagar"

El exfiscal general se detiene en uno de los puntos más polémicos: la multa de 7.000 euros que ha tenido que abonar a Alberto González Amador.

"No me ha gustado en absoluto", reconoce. Y explica por qué: "Es una paradoja que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando a una persona que está inmersa en un procedimiento para averiguar si ha cometido o no un delito".

"Me sentí maltratado"

García Ortiz también relata cómo vivió el juicio. Asegura que le dolió especialmente ser condenado por sus propios compañeros y recuerda como humillante el momento en el que fue señalado durante la vista.

"Me sentí maltratado", afirma, en referencia a la dureza del proceso.

Niega la filtración y revela lo que sabía antes

En la entrevista, insiste en su inocencia. "No fui yo" a filtrar ese correo, asegura, añadiendo que tampoco lo hizo nadie de su entorno, aunque reconoce que se trataba de "un mail cotizado".

Además, revela un detalle que añade más tensión al caso: asegura que sabía que iba a ser imputado antes de que ocurriera. "A mí personas directa o indirectamente me dijeron qué día y en qué momento iba a ser imputado".

"Fue un momento absolutamente intimidante"

Entre los episodios más duros, destaca el miedo a que saliera a la luz información sensible de su móvil. "Fue un momento absolutamente intimidante", confiesa.

También recuerda el registro de su despacho por parte de la UCO como un "shock inimaginable", aunque reconoce que los agentes actuaron con profesionalidad. "Te parece delirante, pero entiendes que están haciendo su trabajo".

Ahora, García Ortiz asegura que atraviesa un periodo de duelo personal y profesional. "Tengo que reflexionar mucho interiormente", explica.

De momento, no piensa en el futuro. Su prioridad es otra: "Digerir todo esto" junto a su familia y alejarse del foco tras uno de los episodios más duros de su carrera.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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