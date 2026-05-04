Álvaro García Ortiz rompe su silencio tras la condena: "Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto"

Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.

Había expectación ante lo de Álvaro García Ortiz, que se ha decidido hablar. Tras su condena por la filtración de un correo con datos reservados sobre un supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el exfiscal general del Estado ha concedido su primera entrevista… y no ha dejado indiferente a nadie.

"Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto", asegura. Por eso, el fallo del Tribunal Supremo fue, según sus propias palabras, "una sorpresa muy dura".

"Es una sensación personal y profesional muy dura"

Durante su conversación con Jordi Évole, García Ortiz evita cuestionar a los magistrados, pero sí pone palabras al impacto que ha tenido todo el proceso en su vida.

Define lo ocurrido como una especie de "muerte civil" y reconoce que verse en el banquillo es algo "inimaginable" para alguien en su posición. "Es una sensación personal y profesional muy dura", insiste.

También habla del daño colateral a su entorno más cercano. Sus hijos han tenido que convivir con titulares y críticas constantes. "Leer determinadas cosas es doloroso", admite.

"No me ha gustado en absoluto pagar"

El exfiscal general se detiene en uno de los puntos más polémicos: la multa de 7.000 euros que ha tenido que abonar a Alberto González Amador.

"No me ha gustado en absoluto", reconoce. Y explica por qué: "Es una paradoja que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando a una persona que está inmersa en un procedimiento para averiguar si ha cometido o no un delito".

"Me sentí maltratado"

García Ortiz también relata cómo vivió el juicio. Asegura que le dolió especialmente ser condenado por sus propios compañeros y recuerda como humillante el momento en el que fue señalado durante la vista.

"Me sentí maltratado", afirma, en referencia a la dureza del proceso.

Niega la filtración y revela lo que sabía antes

En la entrevista, insiste en su inocencia. "No fui yo" a filtrar ese correo, asegura, añadiendo que tampoco lo hizo nadie de su entorno, aunque reconoce que se trataba de "un mail cotizado".

Además, revela un detalle que añade más tensión al caso: asegura que sabía que iba a ser imputado antes de que ocurriera. "A mí personas directa o indirectamente me dijeron qué día y en qué momento iba a ser imputado".

"Fue un momento absolutamente intimidante"

Entre los episodios más duros, destaca el miedo a que saliera a la luz información sensible de su móvil. "Fue un momento absolutamente intimidante", confiesa.

También recuerda el registro de su despacho por parte de la UCO como un "shock inimaginable", aunque reconoce que los agentes actuaron con profesionalidad. "Te parece delirante, pero entiendes que están haciendo su trabajo".

Ahora, García Ortiz asegura que atraviesa un periodo de duelo personal y profesional. "Tengo que reflexionar mucho interiormente", explica.

De momento, no piensa en el futuro. Su prioridad es otra: "Digerir todo esto" junto a su familia y alejarse del foco tras uno de los episodios más duros de su carrera.