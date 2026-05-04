Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas: así se contagia la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero

El hantavirus se contagia a través de los roedores y puede ser mortal

Este domingo han muerto tres personas en un crucero en el Atlántico a causa de un brote de hantavirus. Además, otra persona ha sido hospitalizada debido al mismo virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está investigando el caso.

Ha ocurrido en un barco de lujo de MV Hondius, que partía desde Argentina para llegar a Canarias. De momento se encuentra en Cabo Verde, esperando a que se estabilice la situación.

Los fallecidos tienen entre 69 y 70 años. El primer contagiado ha sido un hombre que ha muerto en el barco y cuyo cuerpo ha sido trasladado a la isla de Santa Elena.

El hantavirus es un grupo de virus que afecta sobre todo a ratones y ratas. Cuando se transmite a los humanos puede afectar a los pulmones o a los riñones, siendo en ambos casos potencialmente mortal. Merece la pena conocer sus síntomas y cómo se contagia, ya que para muchas personas es algo desconocido.

Cómo se contagia el hantavirus

El hantavirus no se transmite entre humanos. Sólo los roedores infectados pueden contagiar la enfermedad, y para ello hay que estar en contacto con sus secreciones.

Estas son las principales vías de transmisión del hantavirus:

Inhalación de polvo contaminado: cuando este polvo contiene orina, heces o saliva de ratas infectadas. Esto ocurre, por ejemplo, al barrer un granero en el que se encuentren dichas deposiciones.

cuando este polvo contiene orina, heces o saliva de ratas infectadas. Esto ocurre, por ejemplo, al barrer un granero en el que se encuentren dichas deposiciones. Contacto directo: cuando tocas estos fluidos y tienes heridas por las que puede adentrarse el virus.

cuando tocas estos fluidos y tienes heridas por las que puede adentrarse el virus. Mordedura: te muerde un roedor infectado.

Se desconoce cómo el hantavirus ha podido llegar al crucero de MV Hondius, es uno de los aspectos que está estudiando la OMS.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas pueden tardar en aparecer entre una y seis semanas. Se pueden dividir en dos fases:

Fase inicial: los síntomas son similares a los de una gripe, con cansancio, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos.

los síntomas son similares a los de una gripe, con cansancio, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos. Fase grave: sucede días después del contagio y presenta tos, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y caída de la presión arterial.

Una vez aparecen estos últimos síntomas, la persona contagiada precisa atención médica inmediata y ser hospitalizada, ya que puede ser mortal si no se trata a tiempo, tal y como ha sucedido en el crucero.

No existe vacuna ni tratamiento para el hantavirus, aunque los médicos pueden ofrecer un tratamiento de soporte al paciente mientras combate la infección. Esto consiste en proporcionar oxígeno, vigilar la presión arterial, equilibrar la cantidad de líquido en el cuerpo o reducir la fiebre y los vómitos.

Si vives en un lugar con presencia de roedores, sí que puedes tomar algunas precauciones para evitar el riesgo: ventilar los espacios cerrados, sellar grietas y guardar los alimentos en recipientes herméticos son algunos de los consejos a tener en cuenta.