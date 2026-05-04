29 portadas de 'El País' que no podemos dejar de recordar, según el equipo de 'El HuffPost'

4 de mayo de 1976. Adolfo Suárez todavía no es presidente del Gobierno. La Constitución ni siquiera se ha empezado a escribir. España está aprendiendo a hablar en voz alta, a leer sin miedo, a discutir en la barra del bar lo que hasta hace nada se susurraba en casa. Los Eagles empiezan a componer 'Hotel California' entre Miami y Los Ángeles. Serrat está exiliado en México ante una orden de búsqueda y captura del gobierno franquista contra él. Apple acaba de nacer oficialmente en un garaje al otro lado del mundo. Aquí, en los quioscos, aparece un periódico nuevo. Se llama 'El País'.

Han pasado cincuenta años. Medio siglo. Casi nada y casi todo.

'El País' costaba entonces diez pesetas. Lo justo para un café. El periódico se compraba en el quiosco de la esquina, y se leía en el metro, en el bar o en casa. Olía a tinta fresca y manchaba los dedos. Manchaba también los manteles, los sofás, las páginas del libro que estabas leyendo. Comprar el periódico era un gesto. Hoy todo ha cambiado.

Cincuenta años dan para mucho. Para ver pasar a siete presidentes del Gobierno, a dos reyes y a media docena de papas (hablamos del Vaticano). Para entrar en Europa y discutir si merece la pena seguir. O para dar más de un rodeo sobre nuestra presencia en la OTAN. Para vivir el 23-F pegados a la radio, el 11-M desde la pantalla de la televisión y cada 8-M ya desde el móvil. Lo que empezó pesando en gramos hoy se mide en gigas, pero la pregunta es la misma: ¿qué ha pasado hoy y por qué importa?

Es cierto que han cambiado los lectores, o una gran parte de ellos. Han cambiado casi todos los periodistas en la redacción de 'El País'. También han cambiado los quioscos, que ya casi no están. Quien hoy abre el periódico no es aquella persona que se sentaba en el café de la esquina con un cigarrillo encendido y todo el tiempo del mundo. Ahora probablemente sea alguien como tú, que viaja en el cercanías, que da el desayuno a un crío, que aprovecha el hueco entre dos reuniones, que mira el móvil antes de levantarse de la cama. Lee a saltos. Lee con prisa. Lee de pie. Pero que, como tú, sigue leyendo. Y, sobre todo, sigue queriendo entender.

'El País' tampoco se puede entender sin sus suplementos: Babelia, El País Semanal, El Viajero, Pequeño País, Ciberp@is, El País de las Tentaciones... Cada cual tiene los suyos. Cada cual sabe cuál qué era (y es) lo primero que se apresuraba a leer. O si empezaba a diseccionar el periódico por la portada o por la contra. Manías, por cierto, difíciles de trasladar a una pantalla.

Puede que tu primer recuerdo de 'El País' sea que lo leía alguien en casa y declamaba sus titulares en el desayuno. Quizá tu abuela lo dejaba sobre la mesa del salón hasta que alguien lo recogía y tú cazabas alguna que otra viñeta. Que te aficionaras a leerlo por las grandes gestas deportivas. O quizá no entró nunca en tu casa y lo descubriste tú, ya en una pantalla, ya sin tinta en los dedos. No importa. De una manera o de otra, 'El País' te ha contado el mundo. Y el mundo, durante cincuenta años, también se ha contado a sí mismo a través de 'El País'.

Cincuenta años dan para muchas portadas. Demasiadas para quedarse con una. Le hemos pedido a la redacción de 'El HuffPost' que lo intente igualmente: que cada uno escoja la suya. La que recuerdan. La que les sacudió. La que les dice dónde estaban cuando la vieron. La que conserva, todavía hoy, la fuerza intacta del día en que se imprimió. Cada uno con la suya, cada cual con sus razones.

Cinco décadas contadas, con todo el cariño, por los ojos de quienes hoy cuentan cada día en El HuffPost. Allá van:

21/10/2011 - El titular soñado

'El fin del terror' el país

"El fin del terror". Ese era el titular elegido por 'El País' para la noticia con la que llevábamos soñando años en mi familia: ETA anunciaba el "cese definitivo" de su "actividad armada". ETA dejaba de matar. Para siempre. Lo hacía después de asesinar a 853 personas. Una de ellas fue mi tío abuelo y aquello lo marcó todo. Rompió mi familia, pero también me hizo querer ser periodista, me dio la fuerza para querer dar voz a todos aquellos que en los años más duros del terrorismo tuvieron que esconderse, huir de sus casas, recibir pésames en privado y a escondidas. Ese anuncio dio paso a la esperanza, a la ilusión de vivir en una España sin miedo al terrorismo.

Laura Riestra, directora de 'El HuffPost'

12/07/2010 - Recuerdos personales, profesionales y sentimentales



Campeones del mundo el país

Soy aficionado al deporte y especialmente al fútbol, por lo que se trata para mí de una de las portadas más históricas y difíciles de repertir. Además, entra en juego el plano profesional-sentimental. Ese verano yo era becario de la sección de deportes de 'El País', por lo que viví desde dentro cómo se preparó y salió adelante esa cobertura y esa portada.

Rodrigo Carretero, subdirector de 'El HuffPost'

01/07/2005 - Lo tiene todo

Portada del 1 de julio de 2005 El país

Es la portada que refleja uno de los avances sociales más importantes de los últimos años en España. Sólo esto es ya motivo de peso para elegirla, pero me encanta también la decisión editorial de darle la foto a la cultura, destacada en esa posición central. Y ahí está Gaza, tan actual. Confieso también el pellizquito de nostalgia millennial que me da ver el anuncio de las Páginas Amarillas (por favor, que viene el fax antes que el email y fue antes de ayer) o el reclamo del DVD infantil por 1,95 euros.

Elena Santos, redactora jefa de 'El HuffPost'

31/01/2013 - La corrupción, contra las cuerdas

Portada del 31 de enero de 2013 El país

Fue una portada con una relevancia informativa enorme y que marcó el principio de una nueva realidad política. La ciudadanía estaba cansada de corrupción y fue, junto a la crisis económica, la chispa que transformó la realidad política española. Surgieron nuevos partidos con la lucha contra la corrupción como banderas, y las formaciones "tradicionales" entendieron que mirar para otro lado ya no valía.

Javier Escartín, responsable de Hard News en 'El HuffPost'

31/08/1997 - La inesperada muerte que conmocionó al mundo

31 de agosto de 1997 el país

Tuve guardado durante muchos años un ejemplar de ese día, casualmente domingo, jornada consagrada a disfrutar de todos sus suplementos. Yo ya estudiaba periodismo y esta historia tenía todos los componentes para convertirse en una de las grandes noticias de finales de siglo: un miembro de la realeza europea, para más inri británica, considerado un icono de estilo y belleza, falleció en un accidente de tráfico provocado ¿por la mala praxis de los paparazzi?

Mila Fernández, responsable de Life en 'El HuffPost'

11/09/2001 - Los atentados del 11-S

Portada del 12 de septiembre de 2001 el país

Además de por verla casi cada día en los pasillos de Miguel Yuste 40, es la portada que muestra el día que el mundo cambió para siempre.

Álvaro Palazón, responsable de Virales en 'El HuffPost'

25/05/2014 - El sentir de un niño

Portada del 25 de mayo de 2014

Tenía 6 años cuando el Madrid ganó la última Champions, la de 2002. Me acuerdo de pequeño con la misma emoción, pero sin todavía comprender nada más que lo que era la victoria o la derrota. El Madrid agrandó su leyenda en 2014, como dijo El País, y echando la vista atrás no sólo se saldó una deuda, la de dejar de caer durante años y años en octavos de final, sino que se inició uno de los caminos más exitosos del fútbol moderno.

Sergio Coto, responsable de Fin de semana en 'El HuffPost'

05/11/1995 - El punto de no retorno del conflicto palestino-israelí

Portada del 5 de noviembre de 1995 el país

Cuando asesinaron a Isaac Rabin, yo no entendía nada: en ese tiempo estaba fascinada con los efectos de los Acuerdos de Oslo, la paz que venía... ¿Y de pronto esto? ¿Pero por qué? Colgué esa portada en la pared de mi cuarto y allí estuvo estuvo años. Me prometí intentar entender y fue la confirmación de mi obsesión con Palestina e Israel. Tenía 14 años y hasta hoy. Creo que fue un antes y un después en el conflicto. 'El País' siempre ha sido mi referente en Internacional, por supuesto también aquel día, con la crónica del enorme Juan Carlos Gumucio. Mucho después, firmé en esa portada desde Jerusalén. Hay sueños que se cumplen.

Carmen Rengel, redactora en 'El HuffPost'

12/03/2004 - El horror

Portada del 12 de marzo de 2004 el país

Una profesora nos contó aterrorizada lo que acababa de escuchar en la radio a primera hora de aquel jueves y nos pasamos el resto del día intentando comprender semejante horror. Recuerdo el silencio de esa tarde y de los primeros días tras los atentados. La nebulina del ambiente, la impotencia colectiva, la rabia más absoluta. Y también el miedo; aquellos trenes que veía salir desde mi casa me acompañarían cada día a la universidad durante los siguientes años.

Esta portada del día después, brutal como la vida misma, todavía pone los pelos de punta. Ojalá no tener que contar nunca nada parecido.

Víctor Pérez, responsable SEO en 'El HuffPost'

15/03/2004 - Un cambio político inesperado

Portada del 15 de marzo de 2004 el país

Zapatero ganó unas elecciones que parecían decantadas para el PP. Más allá del trasfondo político, en aquel momento yo tenía 11 años y fue la primera vez que seguí una noche electoral siendo consciente (más o menos) de su importancia. Ver la ilusión de mi familia por el cambio de gobierno me hizo sentir que presenciaba algo histórico.

Enrique Fernández, redactor en 'El HuffPost'

04/09/2006 - El inicio de dos décadas irrepetibles para el baloncesto español



Portada del 4 de septiembre de 2006 el país

En esa temporada 2005/06 había empezado a jugar a baloncesto, a conocer a jugadores como Pau Gasol, Raúl López, Juan Carlos Navarro o José Manuel Calderón y el ver que España salía campeona del mundo fue un antes y un después para confirmar mi pasión por este deporte, que dura hasta día de hoy. Además, fue el oro que terminó de abrir un camino de incontables éxitos con los que he ido creciendo verano tras verano.

Alfredo Pascual Puértolas, redactor de Virales en 'El HuffPost'

25/02/2008 - El primer actor español en ganar un Óscar

Portada del 25 de febrero de 2008 el país

Aunque tuviera ocho años, ver a Javier Bardem ganar un Oscar fue lo que despertó en mi por primera vez el deseo y la vocación de querer ser actor, a pesar de nunca haberme atrevido a intentarlo.

Juan De Codina, redactor de Virales en 'El HuffPost'

28/05/2009 - Ganó el Barça de Guardiola Champions y yo era una persona feliz



Portada del 28 de mayo 2009 el país

Porque recuerdo ese día y todas las portadas de todos los periódicos. Fue el día posterior a que el Barça de Guardiola ganase su primera Champions y fui a comprar toda la prensa. Fue un día feliz.

Israel Molina Gómez, redactor de 'El HuffPost'

30/11/2010 - Gracias, Wikileaks

Portada del 30 de noviembre de 2010 el país

Era algo que se intuía, aun sin tener la confirmación necesaria, una que llegó gracias a los papeles revelados por Wikileaks. Los cables que Julian Assange puso a disposición demostraron algo tan grave como que un país como Estados Unidos, pero con el apoyo de cargos españoles, maniobró para impedir la investigación de un crimen de guerra, en este caso el asesinato del cámara José Couso, quien murió después de que un tanque estadounidense disparase contra el hotel Palestina, en Bagdad, sabiendo que allí se alojaba la prensa desplazada para cubrir la invasión estadounidense de Irak.

Héctor Juanatey Ferreiro, redactor de 'El HuffPost'

22/05/2011 - La portada de la indignación



Portada del 22 de mayo de 2011 el país

He elegido la portada del 22 de mayo de 2011 porque en España estábamos al borde de unas autonómicas y municipales y el día anterior fue la jornada de reflexión. La Junta Electoral prohibió las movilizaciones y aun así decenas de miles de personas del 15M salieron a las calles. El 15M fue uno de los movimientos vertebradores de la década pasada y los medios no lo llegaron a cubrir muy bien. Yo tenía 12 añitos pero recuerdo a amigos míos agobiados porque sus padres estaban siendo despedidos. Esa portada y aquel movimiento dejan muchas lecciones que deberíamos recuperar hoy.

Diego Alonso, redactor de 'El HuffPost'

31/01/2013 - Pocas portadas que sin una foto como tal sean tan reconocibles

Portada del 31 de enero de 2013 el país

Fue la primera portada de un diario que vi que tenía un impacto directo e instantáneo en la sociedad y se convertía en la prueba de que hacer periodismo tiene poder y es capaz de cercar al poder. Aquella tarde no fuimos a clase, cogimos el periódico y nos desplazamos al número 13 de la calle Génova, donde comenzaba una nueva etapa política a golpe de porra y bala de goma.

Antón Parada Bretal, redactor de 'El HuffPost'

01/03/2013 - Benedicto XVI deja el Vaticano

Portada del 1 de marzo de 2013

La imagen de la portada con la cúpula de San Pedro no solo era estéticamente bonita, sino que era excepcional. Benedicto XVI fue el primer papa en renunciar en 600 años y a mí me tocó vivirlo en Roma, donde estaba de Erasmus. Para una estudiante de periodismo ultramotivada, por muy atea que sea, vivir esta situación histórica y ver de primera mano cómo la ciudad se iba transformando desde el momento de la renuncia hasta el cónclave fue inolvidable.

Uxía Prieto, redactora de Life en 'El HuffPost'

08/06/2013 - Lo que intuíamos pasó a ser verdad

Portada del 8 de junio de 2013

Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 siguieron poco tiempo después a los hallazgos del Cablegate de Wikileaks y a mí ya entonces me fascinaba la intersección entre tecnología, política y sociedad. Creo que entonces nadie pudo intuir la dimensión de las revelaciones (ni el periódico, que no llevó el tema a apertura hasta días después), pero hoy sabemos cómo las grandes tecnológicas juegan con nuestra privacidad.

Alberto R. Aguiar, redactor de 'El HuffPost'

20/06/2014 - Monarquía renovada para un tiempo nuevo

Portada del 20 de junio de 2014 el país

Esa portada muestra una de las imágenes más icónicas de lo que se había vivido el día antes con motivo de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Nunca olvidaré el anuncio de la abdicación de Juan Carlos I porque me pilló volviendo de un viaje sin apenas dormir y me puse a trabajar para contarlo. Pero fue todavía más intenso el 19 de junio de 2014, cuando como periodista pude contar todo lo que estaba pasando en una fecha histórica para España. Siempre recordaré con especial cariño ese día de tanto estrés, pero también de tanta emoción, que marcó el inicio de un tiempo nuevo.

Guillermo Álvarez Corrales, redactor de Life en 'El HuffPost'

09/03/2018 - La fuerza de la unión de la lucha de las mujeres

Portada del 8 de marzo de 2018 el país

El 8 de marzo de 2018 fue un día histórico en la lucha feminista de España: fue el año del MeToo, de las reclamaciones por la sentencia de la Manada y en el que el sentirse feminista era un grito unísono en distintas generaciones de mujeres. Personalmente, poder participar (ya dentro de El HuffPost) tanto de la huelga con mis compañeras como poder ir a la manifestación a reclamar nuestros derechos en la que probablemente haya sido el 8-M más multitudinario hoy en día se plasma en esta potente imagen del paseo del Prado teñido de morado desde Cibeles hasta Atocha. La unión y la sororidad que se respiraba en esa marcha, así como el trabajo de plataformas como 'Las periodistas paramos' hicieron que muchas de nosotras sintiésemos que nuestra voz podía ser oída más fuerte si nos uníamos y que ninguna estaba sola a la hora de reclamar sus denuncias contra el acoso, la violencia o la desigualdad.

Marina Prats Cerbán, redactora de Life en 'El HuffPost'

13/11/2019 - Primer gobierno de coalición

Portada 13 de noviembre de 2013 el país

La fuerza de la imagen habla por sí sola. Después de muchos tiras y aflojas, el entendimiento entre PSOE y Podemos se materializó en un pacto de Gobierno que marcó un punto y a parte en la historia reciente de nuestro país. Aquella semana estaba empezando mis prácticas y esta portada me marcó por el momento y por el peso político que se presentía que podría tener el primer gobierno de coalición de la historia de España.

Daniel Pueblas Lara, redactor de Virales en 'El HuffPost'

29/03/2020 - La maldita pandemia

Portada del 29 de marzo de 2020 el país

La pandemia marcó un antes y un después. En ese momento gran parte del planeta estaba paralizado y confinado, con la incertidumbre de un futuro que solo habíamos visto en películas, con ciudades completamente vacías y miles de muertos diarios. Afortunadamente, se salió de ello.

Félix Esteban González, redactor de 'El HuffPost'

28/12/2020 - La imagen de la esperanza

Portada del 28 de marzo de 2020 el país

2020 quedó grabado para siempre en nuestras memorias por esa pandemia que detuvo sin previo aviso nuestras vidas. Sin embargo, el año terminó con la noticia más esperada: la llegada de las vacunas a España. Araceli, a sus 96 años, fue la primera persona en recibirla. Su imagen junto al personal sanitario simbolizó el principio del fin de ese infierno y, además, sirvió como homenaje a tantos mayores que desgraciadamente perdieron la vida a causa de la COVID-19.

Rafael Gómez, redactor de 'El HuffPost'

09/09/2022 - La muerte de la monarca que más tiempo ha reinado en Europa

Portada del 9 de septiembre de 2022 el país

La muerte de Isabel II del Reino Unido no fue solo la desaparición de la monarca más longeva de Europa, sino también el cierre definitivo del siglo XX y el umbral de una nueva era. Siempre me ha fascinado la casa real británica, y el adiós a la reina coincidió, además, con mi entrada en el máster de El País. Por eso, aquella portada tendrá siempre para mí un significado especial. Aunque el titular fue, probablemente, uno de los más insulsos para un acontecimiento de semejante magnitud.

Jesús Delgado Barroso, redactor de 'El HuffPost'

21/08/2023 - Un sueño hecho realidad

Portada del 21 de agosto de 2023 el país

He elegido esta portada por dos motivos. Uno, porque fue ver un sueño hecho realidad. Y dos, porque fue ver que algo tan ignorado durante tantos años, como ha sido el fútbol femenino, por fin tenía su espacio en portada de un gran medio de comunicación.

Aurora Pascual, vídeo realizadora digital en 'El HuffPost'

28/10/2023 - Un paso necesario

Portada del 28 de octubre de 2023 el país

He elegido esta portada no solo por la noticia en sí, sino por el extenso trabajo que el periódico ha hecho sobre este tema, llegando a crear incluso su propia base de datos con cientos de casos y testimonios documentados. Para mí, esta portada representa un antes y un después. Al verla por primera vez pensé lo difícil que debió ser para muchas personas romper ese silencio después de tanto tiempo. Así como en lo tarde que llegó este reconocimiento y el mérito que tuvo darle voz a un asunto que muchos intentaron negar durante décadas. También demostró que no es un hecho aislado, sino algo estructural. Ahora, al verla con distancia, me hace pensar que el problema no es solo del pasado, sino de cómo se gestionan hoy todavía las responsabilidades, las reparaciones y el reconocimiento del daño causado. Porque el primer paso (el de eliminar el silencio colectivo) ya se ha dado. Pero aún queda camino por recorrer para que esto no quede en una simple denuncia.

Andrea Cadenas de Llano Sosa, redactora de 'El HuffPost'

01/11/2024 - Una tragedia que nunca se olvidará

Portada del 1 de noviembre de 2024

Lo que me impacta es la imagen donde se ve a un hombre que no tiene ni una simple silla para sentarse, observando la terrible escena que dejó la DANA cuando arrasó con todo a su paso. Refleja cómo en cuestión de horas la vida que has construido durante años se destruye y nada vuelve a ser como antes.

Helena Zarco, redactora de 'El HuffPost'

29/04/2025 - El día que nos dimos cuenta de la dependencia de la electricidad

Portada del 29 de abril de 2025 el país

Tras vivir el apagón en primera persona, fui consciente de lo frágiles que somos y de la dependencia tecnológica que tenemos como sociedad. En mi caso personal ese día fue estresante; casi no tenía comida en casa, no tenía efectivo, no podía hacer compras y tampoco tenía forma de comunicarme con nadie más. Ese día caminé hasta la casa de mi novia y, afortunadamente, ella estaba allí. En su casa había un poco más de comida; comimos atún en lata y caminamos por su barrio en busca de lugares con internet para informar a nuestras familias de que estábamos bien. Encontramos un Ikea con wifi gratuito y pudimos tranquilizar a nuestros familiares. Con el paso de las horas, la electricidad volvió y, con ella, la normalidad. Pero ese día fui consciente de lo vulnerables que somos como sociedad.

Andrés Senior, redactor de 'El HuffPost'

26/02/2026 - Mi primera portada

Portada del 26 de febrero de 2026 el país

La historia, al final, es algo que no existe: una sustancia inmaterial que solo es perceptible mediante las palabras que se le asignan a la hora de contarla. Esta portada recoge el primer hecho histórico que viví en la redacción de un periódico. Al mirarla no recuerdo el hecho en sí, recuerdo a los periodistas descubriéndolo, buscando aquellas palabras necesarias para contarlo al mundo; aquellas palabras necesarias para que exista la historia.

Manolo Orellana Naranjo, creador de vídeo en 'El HuffPost'